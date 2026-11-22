Pallavolo San Giorgio ingrana la sesta vittoria consecutiva in campionato, superando al quinto set l’ostica Omac Active Arnopolis, formazione toscana nella quale milita l’ex Sesenna. Un successo importante, che consente alla squadra piacentina di mantenere la vetta della classifica del girone C e di allungare sulle dirette inseguitrici Sirio Perugia e Soliera.

«Oggi è stata durissima – spiega il direttore sportivo Massimo Gregori –. Alla fine, considerando che abbiamo perso il secondo e il quarto set ai vantaggi, con qualche rammarico per alcuni errori di troppo nei momenti decisivi dei parziali, il risultato finale al tie-break ci può stare. Nessuna delle due squadre avrebbe meritato di tornare a casa senza conquistare almeno un punto».

Gregori prosegue: «L’Omac ha giocato molto bene e ha lottato su ogni pallone. Sicuramente è la squadra più forte che abbiamo incontrato fino a questo momento. Noi non eravamo in una grande giornata nei fondamentali della battuta e della ricezione, dove abbiamo faticato per tutta la gara, ma le ragazze sono state brave a sfruttare altre armi, lottando e credendoci sempre».

Infine, il direttore sportivo sottolinea l’importanza del gruppo: «Essere primi è bello e gratificante, ma dobbiamo essere consapevoli che tutte le squadre che incontreremo daranno sempre il massimo per batterci. Avremo quindi bisogno di tutte le ragazze, come è successo oggi con Jotov e Gilioli, che entrando dalla panchina hanno dato una grossissima mano alla squadra».

Nella prossima giornata la Pallavolo San Giorgio sarà impegnata in trasferta in terra lombarda, a Sirmione (Brescia), contro l’Area Sport Peschiera del Garda. La formazione, allenata da Valeria Magri e attualmente sesta in classifica, nell’ultimo turno ha superato in rimonta il Centro Volley Reggiano.

Pallavolo San Giorgio – Omac Active Arnopolis 3-2

(25-21, 23-25, 25-19, 23-25, 15-9)

Pallavolo San Giorgio: Jotov, They 18, Tonini, Gilioli 1, L. Galelli (L2), G. Galelli (L1), Ironi, Feroldi 17, Pratissoli, Bonelli, Pagot 18, Giordano 5, Gerosa 18, Cornelli 7. All. Capra-Da Gradi.

Omac Active Arnopolis: Sesenna 14, Sansò, Mearini, Tadei 10, Bini (L), Panichi, Gasparroni 17, Vecchi 13, Simoncini, Pizzocaro, Ardone, Giometti, Gresta 10. All. Brizzi.