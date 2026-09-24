Bicicletta travolta da un’auto in via Radini Tedeschi, grave un uomo di 86 anni

Grave incidente all’incrocio tra via Radini Tedeschi e via Marinai d’Italia. Un uomo di 86 anni stava pedalando in sella a una bicicletta quando è stato travolto da un’auto e ha riportato diverse lesioni, tra cui un trauma alla testa. L’anziano è stato soccorso dal 118 e si trova ora ricoverato nel reparto di Rianimazione.

La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento. Per cause da chiarire, l’86enne è stato investito da una vettura riportando nell’impatto diversi traumi.

Immediata la richiesta di aiuto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure all’anziano prima del trasferimento in ospedale.

Le condizioni dell’uomo sono gravi: tra le lesioni riportate anche un trauma alla testa. Dopo il ricovero è stato preso in carico dal reparto di Rianimazione.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche la Polizia Locale, impegnata nei rilievi e negli accertamenti necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’investimento.