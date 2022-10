Volley, Serie B2 – Coach Capra fa 80 panchine e la Pallavolo San Giorgio va a caccia della prima vittoria in trasferta 

Terza giornata del girone d’andata del campionato nazionale di serie B2. Archiviata la convincente vittoria contro Rivolata sul Mincio la squadra di coach Matteo Capra cercherà anche il primo hurrà in trasferta a San Giovanni in Persiceto

Hurrà che manca dallo scorso 2 aprile (1-3 a Modena con la Vam) nell’unico successo esterno del 2022. Formazione al completo per il tecnico piacentino che per la prima volta affronterà in B2 un team della provincia di Bologna nei campionati nazionali, la Calanca di San Giovanni in Persiceto. Gara particolare per coach Matteo Capra che siderà per l’ottantesima volta sulla panchina della Pallavolo San Giorgio.

Le avversarie

Dopo la scorsa stagione, culminato con il terzo posto del girone G, la Calanca Persiceto si è quasi completamente rifatta il trucco. La società bolognese ha cambiato molto il roster, in virtù del mercato sono ben otto i volti nuovi. Lo staff tecnico è stato confermato in toto con Adriano Puzzo capo allenatore e responsabile tecnico. Affiancato da Agatino Finocchiaro, assistente e scoutman, e Roberto Giovannini, assistente specializzato nella tecnica individuale.

La cabina di regia è stata rinnovata completamente con l’innesto di Elisa Romani (2002) proveniente da Nottolini – Lucca (serie B1) e Arianna Besteghi (2004) proveniente da Faenza (serie B2). Il reparto dei liberi vedrà la confermata Stefyania Capasso (1998) reduce da un lungo infortunio, affiancata da Francesca Nepi (2000) proveniente da Pontevecchio (serie C).

I posti 2, saranno Lisa Sarego (1999) e Bianca Zaniboni (2000) da Argelato (serie C). Al centro, insieme alle confermate Emelyn Lopez Delgado (2000) e Sarah Kacimi (1998), è arribvata Laura Fiorani (2002) proveniente dal Volley Modena (serie B2). La batteria delle schiacciatrici di posto 4 ha visto la sola conferma di Arianna Bonora (2002), e gli innesti di Alexia Ion (2002) da Suzzara (serie B2), Meriem Ben Ameur (2004) da VTB (serie C) e Nicol Maiorelli (2002) da Vignola (serie C).

Non ci sono precedenti tra le due compagini. Dirigeranno Federico Garbon e Federica Frighetto, fischio d’inizio alle ore 21 presso il palazzetto dello sport in via Castelfranco, 16, a San Giovanni in Persiceto (Bo).

Serie D

Questa sera, alle 21, scenderà in campo tra le mura amiche della palestra comunale di Podenzano la Volley Sangio Pode nel campionato regionale di serie D (girone A). Sfiderà il Teamp 03 dell’ex coach Filippo Amani e dell’ex Laura Tacchini.