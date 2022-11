Volley, Serie B2 – Il Fumara MioVolley insegue la “sesta” sul campo del Polriva

Il Fumara MioVolley a caccia della sesta vittoria: sabato a Suzzara (partita al via alle 19) la seconda trasferta consecutiva per la squadra di coach Enrico Mazzola che arriva dal successo in tre set sul campo dell’Arbor, formazione che fino a quel momento era sempre riuscita a strappare almeno un set alle avversarie.

Nel sestetto biancoblu si è rivista l’opposto Alisa Hodzic che è stata impiegata fin dal primo parziale nel sestetto base.

«Non vedevo l’ora di riabbracciare il campo: è stato abbastanza difficile dopo uno stop lungo ma non vedevo l’ora. Abbiamo affrontato rivali molto ostiche: il punto chiave sono state la difesa oltre alla voglia di giocare insieme e portare l’obiettivo a casa».

Prossimo avversario del Fumara sarà il Polriva Suzzara, formazione che finora ha conquistato due vittorie, entrambe arrivata nel palazzetto di casa. La squadra che incrocerà il MioVolley viaggia a quota sette punti in un girone F dove Pallavolo San Giorgio e Volley Stadium Mirandola incalzano.