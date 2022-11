Volley, Serie B2 – La Pallavolo San Giorgio ospita il Cvr per proseguire il trend positivo

La Pallavolo San Giorgio Piacentino nella sesta giornata d’andata del campionato nazionale di serie B2, girone F, punta a conquistare la quinta vittoria consecutiva e consolidare la seconda posizione in classifica, contro l’ostica formazione reggiana, nona con cinque punti, frutto di due vittorie e tre sconfitte. Nell’ultima giornata il Cvr è stato supera dal Cai Volley Stadium Mirandola, perciò arriverà a San Giorgio Piacentino con il coltello tra i denti.

Da parte sua il team di coach Matteo Capra vuole migliorare il record di successi consecutivi nei tornei nazionali e vincere prima di intraprendere il percorso dal sapore di ‘trittico del diavolo’, infatti dopo l’impegno con la Fows Wimore, Perini e compagne sono attese dai due derby piacentini, il primo in trasferta con la capolista Gossolengo (19 novembre) ed il secondo in casa con l’Alsenese e nel mentre la sfida contro Mirandola.

L’avversario

La Fos Wimore Cebtro Volley Reggiano, retrocessa dalla B1, è guidata da coach Corrado Melioli. Solitamente scende in campo con Chiara Agostini in regia, Irene Bigi opposta, Chiara Macchetta ed Angelica Bestetti le schiacciatrici. Mentre le centrali sono Annalisa Canale e Beatrice Zanoni. I liberi sono l’ex Montale Veronica Cioni e Francesca Zanini. Completano l’organico Vanessa Faietta e Chiara Magnani.

In passato piacentine e reggiane hanno spesso incrociato il destino nei campionati regionali, i precedenti in serie B2 sono due e risalgono alla stagione 2020/2021 e sono state favorevoli al Centro Volley Reggiano che in quella stagione è stata promossa in B1. Non ci sono ex di turno. Fischio d’inizio alle ore 18, presso il palazzetto dello sport di San Giorgio Piacentino in viale Repubblica. L’incontro sarà trasmesso sul canale Youtube Centro Volley Reggiano.

Serie D

Questa sera alle 20 a Parma contro il Cus scende in campo il Volley Sangio Pode nella partita valida per la seta giornata del girone d’andata.