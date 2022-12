Volley, Serie B2 – La Pallavolo San Giorgio supera la Giusto Spirito (3-1)

Prosegue l’imbattibilità casalinga della Pallavolo San Giorgio che nell’undicesima giornata nel campionato nazionale di serie B2, girone F, supera la Giusto Spirito Rubiera in quattro parziali. Sugli scudi le prestazioni di Toni con 21 punti e del giovanissimo libero Galelli, doppia cifra anche per Arfini, Zoppi e Marinucci.

La cronaca

Coach Capra opta per Erba-Tonini, Arfini-Gilioli, Zoppi-Marinucci e Galelli. L’inizio gara è equilibrato, griffa l’11-10 e Zoppi in fast il 18-17; nel finale il break lo regala a Marinucci 20-18, la squadra di casa trova il filotto per chiudere 25-20. Rubiera nel secondo parziale reagisce ed allunga sul 11-17. La Sangio ferma due volte il gioco, come una formica laboriosa, punto su punto recupera il gap sino al 23-23, grazie alla buona distribuzione di Erba e con una Tonini ispirata in attacco, oltre alla solidità in seconda linea di Galelli.

Rubiera si procura un set point, Marinucci lo annulla e poi Chinosi chiude ai vantaggi (27-25). Terzo parziale da dimenticare con Rubiera che si impone in agilità (16-25) ma nel quarta la Pallavolo San Giorgio reagisce prontamente, prendendosi l’intera posta in palio (25-13).

Nella prossima giornata la dodicesima e penultima del girone d’andata la Pallavolo San Giorgio, sabato 7 gennaio 2023, affronterà in trasferta la giovane e pericolosa formazione dell’Anderlini Modena.

Pall. San Giorgio-Giusto Spirito Rubiera 3-1

(25-20, 27-25, 16-25, 25-13)

Pallavolo Sangiorgio: Camurri, Arfini 11, Gilioli, 5 Chinosi 7, Tonini, 21 Guccione, Zoppi, 13 Marinucci 13, Erba 5, Perini, Galelli (L), Amadei (L), Boaron. All. Capra.Risultati undicesima giornata

Classifica

Fumara Miovolley 32 punti (11-0); Cai Volley Stadium (8-3) 25; Pall. San Giorgio 22 (7-4) 22; Arbor Interclays Reggio Emilia 20 (7-4); Davis Veman 2c 20 (6-5); Galaxy Inzani Parma 17 (6-5); Giusto Spirito Rubiera 16 (5-6); Fos Wimore 15 (5-6); Moma Anderlini Modena 15 (5-6); Rossetti Market Conad Alsenese 14 (5-6); Pol. Riva 12 (3-8); Inox Meccanica sul Mincio 10 (3-7) 8; Calanca Persiceto 8 (3-8); Vtb Aredici Bologna 4 (2-8).

Serie D – Il Volley Sangio Pode sfiora il colpaccio nell’ultima gara del 2022

Nell’ultimo turno del girone d’andata del campionato regionale di serie D (girone A), la formazione di coach Danilo Dalmonte è stata superata dal Vanetom Limpia, squadra di Reggio Emilia, in cinque set

Con la trasferta sul campo del Vanetom Limpia si conclude i girone d’andata del Volley SangioPo con il bilancio di 13 punti, frutto di 4 vittorie e 7 sconfitte ed ottavo posto in classifica. Il campionato di Guienne e compagne riprenderà venerdì 13 gennaio 2023 a Reggio Emilia, ore 21, contro la Reggiana Pallavolo Femminile.

Vanetom Limpia-Volley SangioPode 3-2

(25-21, 25-16, 16-25, 22-25, 15-13)

Volley SangioPode: Cappellini, Ordiano, Montesi, Carini, Dallarda, Guienne, Pighi, Fanzini, Di Cintio, Boaron, Milosevic, Boselli, Poggi, Mincheva, Freschi. All. Dalmonte.