Volley, Serie B2 – La Rossetti Market Conad a Reggio Emilia per sfidare l’Arbor Interclays

Un crocevia importante prima di una serie di scontri diretti in successione. In B2 femminile, la Rossetti Market Conad è attesa da una prova di maturità domani a Reggio Emilia dove alle 19 (palestra nuova Liceo Moro) sfiderà le padrone di casa dell’Arbor Interclays nella settima giornata d’andata del girone F.

Le gialloblù di Alseno allenate da Federico Bonini sono reduci da un ottimo momento, testimoniato da tre vittorie consecutive che hanno spinto le piacentine al quarto posto a quota 11 punti. Per la Rossetti Market Conad, la tappa reggiana arriva prima del doppio derby piacentino contro la capolista Fumara MioVolley e contro San Giorgio, che condivide la seconda piazza con Mirandola, terzo avversario in successione di Pieroni e compagne. Una alla volta, ovviamente, anche perché la stessa Arbor Interclays si è rivelata una formazione temibile per chiunque.

L’avversario

L’Arbor Interclays è una formazione reggiana che in classifica ha 9 punti, due in meno della Rossetti Market Conad, frutto di 3 vittorie e altrettante sconfitte. Tra gli elementi di maggiore esperienza, la centrale Benedetta Puglisi, lo scorso anno in B1 a Campagnola e sfidata dalla stessa formazione di Alseno. Nello scorso turno, la compagine cittadina ha centrato un pesante successo esterno (0-3) sul campo del Moma Anderlini Modena, mentre il bilancio contro le formazioni piacentine è in rosso con i ko contro San Giorgio (3-1) e Gossolengo (3-0).

Classifica

Fumara MioVolley 18, San Giorgio, Cai Volley Stadium 16, Rossetti Market Conad 11, Zoobautique Davis, Moma Anderlini Modena 10, Arbor Interclays 9, Inox Meccanica Rivalta 8, Galaxy Inzani, Polriva 7, Giusto Spirito Rubiera 6, Fos Wimore Cvr 5, Vtb Aredici Bologna 2, Calanca Persiceto 1.