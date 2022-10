Volley, Serie B2 – La Rossetti Market Conad ritrova lo smalto: 3-1 al Fos Wimore Cvr

Una prova convincente con tanti ingredienti ben amalagamati che hanno portato a una gustosa torta, con la ciliegina dei tre punti a impreziosirla ulteriormente. Dopo due sconfitte consecutive, in B2 femminile la Rossetti Market Conad torna a sorridere e lo fa superando 3-1 in casa le reggiaene del Fos Wimore Cvr. Per le gialloblù di Alseno, si tratta della seconda vittoria stagionale (dopo quella all’esordio a Suzzara) e del primo urrah tra le mura amiche, centrato grazie a una prestazione di ottimo spessore.

Nei primi due set, infatti, la formazione allenata da Federico Bonini ha saldamente dominato la scena, giocando una pallavolo brillante e al contempo attenta, senza sbavature e con caparbietà. Anche a livello mentale, Alseno è riuscita ad andare in campo sciolta e determinata, mentre Reggio ha faticato a ingranare e ad arginare il potenziale fisico delle padrone di casa. La partita si è riaperta nel terzo set, dove la formazione di Corrado Melioli (sotto 2-0) ha saputo accelerare nella seconda parte della frazione, resistendo al ritorno delle piacentine per riaprire il discorso. Anziché far affiorare titubanze o cali di lucidità, però, la Rossetti Market Conad ha reagito alla grande nel quarto set, non lasciando scampo all’avversario e festeggiando tre punti meritati.

Che sia stata una bella prova corale lo si desume anche dal tabellino, mandando a doppia cifra tutte le cinque attaccanti, con la palma di top scorer andata alla giovanissima centrale Julia Stanev (18 punti), classe 2004. A livello di fondamentali, spicca il muro con 18 block vincenti contro i cinque ospiti.

ROSSETTI MARKET CONAD-FOS WIMORE CVR 3-1

(25-15, 25-16, 20-25, 25-16)

ROSSETTI MARKET CONAD: Sesenna 15, Stanev 18, Pieroni, Tosi 16, Stellati 10, Dall’Orso 12, Musiari (L), Toffanin 1, Marchetti, Vairani. N.e.: Gandolfi (L), Maruzzi, Chini. All.: Bonini

FOS WIMORE CVR: Faieta 2, Bigi 10, Barbero 5, Zanoni 4, Agostini 1, Macchetta 12, Cioni (L), Zanin (L), Bestetti 9, Canale 1, Farioli 3, Caramaschi 2. N.e.: Magnani. All.: Melioli