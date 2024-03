Volley, Serie B2 – La Rossetti Market torna ad Alseno ospitando Cerea

Ritorno tra le mura amiche per la Rossetti Market Conad, che dopo due trasferte consecutive torna a giocare ad Alseno nel campionato di B2 femminile (girone E). Sabato alle 20,30 la formazione allenata da Federico Bonini e Paolo Bergamaschi ospiterà l’Isuzu Cerea nella quarta giornata di ritorno di un campionato estremamente equilibrato.

Le gialloblù piacentine guidano la classifica con 38 punti, a +1 sulle “cugine” del San Giorgio e con 3 lunghezze di vantaggio sulla Zerosystem, mentre Cerea è quarta a quota 32; le veronesi arriveranno ad Alseno con l’intento di vendicare il pesante 3-0 casalingo dell’andata ma soprattutto di punti pesanti per riaprire il discorso play off (prime due posizioni). La Rossetti Market Conad (che all’orizzonte a fine marzo avrà anche la Final Four di Coppa Italia a Campobasso), però, non vuole cedere lo scettro e promette battaglia. A fare il punto della situazione in casa giallolù è la centrale Sara Scurzoni, in copertina nelle ultime due partite rientrando alla grande dopo un lungo stop per infortunio.

“Sabato sul campo di Be One è stato un esame di maturità superato in un campionato che non permette mai di abbassare la guardia, ma ti fa stare necesssariamente concentrate e sempre sul pezzo. Inoltre, non siamo mai riuscite a riposare nella sosta visto che eravamo impegnate nel girone di Coppa Italia. Le nostre armi per continuare a fare bene sono il gruppo, l’aiuto reciproco e il lavoro quotidiano in palestra”.

“Il 2024 è iniziato davvero male per me con un gennaio di sfortuna tra salute e guai fisici. Recuperare non è stato facile, così come vedere le compagne dalla panchina. Sono contenta di essere rientrata e di non sentire male, in questo modo posso finalmente aiutare la squadra”.

Infine il focus su Cerea

“Un osso duro un avversario assolutamente da non sottovalutare, dotato di forti individualità e una squadra abbastanza coesa. Dovremo cercare di esprimere il nostro gioco al meglio, sfruttando anche la sistemazione di alcuni dettagli”.

La classifica

Rossetti Market Conad 38, San Giorgio 37, Zerosystem 35, Isuzu Cerea 32, Volley Davis 2C 30, Galaxy Collecchio 27, Be One, Tecnimetal Piadena 26, Hydroplants Soliera 150 23, Moma Anderlini Modena 22, Drago Volley Stadium Mirandola 16, Top Volley Verona 14, Viadana Volley 9, Spakka Volley Spacer 1.