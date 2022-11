Volley, Serie B2 – Pallavolo San Giorgio, a Mirandola per ritornare a vincere e crescere

Archiviata la sconfitta nel derby contro il Fumara Gossolengo l’attenzione della Pallavolo San Giorgio è concentrata sul prossimo impegno del campionato di serie B2, girone F. La trasferta contro la ‘bestia nera’ Stadium Mirandola

Sabato 26 novembre, ore 18, la formazione piacentina, affronterà la sua storica rivale per proseguire l’ottimo percorso intrapreso in questo inizio di stagione che la sta vedendo al terzo posto in classifica. L’obiettivo è quello di vincere per spezzare la serie negativa negli scontri diretti che ha visto Mirandola conquistare gli ultimi quattro scontri diretti, uno in serie C e tre in B2, e agganciare la stessa squadra modenese al secondo posto.

Il punto sull’avversaria

Il roster del Cai Stadium Mirandola, alla quarta stagione in B2 come la Pallavolo San Giorgio, del confermato coach Luciano Molinari è formato dalle alzatrici Giada Orlandini e Matilde Boschini, dalle opposte Cecilia Poltronieri e Benedetta Perani, i centrali sono Elisabetta Sala, Cecilia Moretti, Laura Bedin, le attaccanti di posto 4 sono Rachele Natali, Valentina Bernardoni e Laura Bedin mentre i liberi sono Benedetta Calanca, Lucia Galli e Giorgia Bignardi.

La Stadium Mirandola ha vinto gli ultimi cinque scontri diretti, l’ultima vittoria della Pallavolo San Giorgio risale esattamente al 19 gennaio 2019 (3-1). Dirigeranno l’incontro Ruben Cioffi e Giovanni Moscariello, fischio d’inizio alle ore 18 presso il palazzetto dello sport ‘Walter Bonatti’ a Mirandola, in via Barozzi. Non è prevista la diretta Facebook dell’incontro.

Classifica

Fumara Miovolley 21 punti (7-0); Cai Volley Stadium (6-1) 19; Pall. San Giorgio 16 (5-2); Davis Veman 2c 13 (4-3); Arbor Interclays Reggio Emilia (4-3); Rossetti Market Conad Alsenese (4-3), Galaxy Inzani Parma (3-4) 11; Moma Anderlini Modena (3-4) 10; Giusto Spirito Rubiera (3-4) 9; Fos Wimore 8; Inox Meccanica sul Mincio 8; Pol. Riva 7; Vtb Aredici Bologna 2; Calanca Persiceto 1.

Serie D

Il sabato pallavolistico della Pallavolo San Giorgio si concentrerà anche con l’ottava giornata del campionato regionale di serie D, girone A. Il Volley Sangio Pode, allenata da coach Danilo Dalmonte, sarà ospite del Carpaneto Volley in uno dei tanti derby piacentini della stagione. Appuntamento a Carpaneto Piacentino alle ore 20.30,