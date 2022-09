Volley, Superlega – La presentazione di Leal: “Volevo andare via dall’Italia, poi Piacenza mi ha fatto cambiare idea”

La sala stampa del PalabancaSport ha a tenuto a battesimo il primo momento ufficiale della carriera biancorossa dello schiacciatore Yoandy Leal il cubano di nazionalità sportiva brasiliana recente medaglia di bronzo e premiato come migliore schiacciatore ai recenti Mondiali. Al tavolo dei relatori presenti – con il giocatore Yoandy Leal – Arianna Burzoni co-titolare della BFT Burzoni SRL, Giuseppe Bongiorni Vicepresidente di Gas Sales Piacenza e Lorenzo Bernardi primo allenatore.

“Avremo solo due settimane per lavorare quasi al completo e questo è il rovescio della medaglia di avere una squadra con tanti giocatori forti impegnati con la nazionale. Non avremo l’amalgama giusta nelle prime uscite ma confido sulla capacità e determinazione di ogni singolo giocatore per superare le eventuali difficoltà. Leal è un giocatore molto forte in attacco, vedremo di utilizzarlo al meglio magari anche dalla seconda linea”.

“Dopo quanto è successo lo scorso anno volevo andare a giocare via dall’Italia ma poi Piacenza con la squadra che ha allestito mi ha fatto cambiare idea. Sono felice di essere in questa squadra che ha tutti i numeri per vincere, conosco già diversi compagni, qui sono sempre stato da avversario ma ora finalmente non sarò più avversario. Giocare con i tre schiacciatori? Sarà il coach a decidere ogni volta, per me l’importante è giocare e soprattutto giocare bene per la squadra”.