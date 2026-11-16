Coldiretti, a Fiorenzuola la Giornata provinciale del Ringraziamento: tradizione e prodotti del territorio

Domenica 22 novembre 2026, Fiorenzuola d’Arda ospiterà la Giornata provinciale del Ringraziamento, organizzata da Coldiretti Piacenza per celebrare il lavoro degli agricoltori, le tradizioni rurali e le eccellenze agroalimentari del territorio.

La manifestazione inizierà alle 8.30 in piazza Molinari con il ritrovo dei trattori e l’accoglienza delle autorità. Alle 10.30 partirà da piazza Caduti il corteo accompagnato dal Corpo Bandistico La Magiostrina.

Alle 11.15, nella Collegiata di San Fiorenzo, si terrà la Santa Messa presieduta dal vescovo Adriano Cevolotto, seguita dalla tradizionale benedizione dei mezzi agricoli.

La giornata proseguirà con i saluti delle autorità e la degustazione dei prodotti tipici locali. Per tutta la mattinata, piazza Molinari ospiterà anche il Mercato contadino di Campagna Amica.

L’iniziativa, realizzata con il contributo di Crédit Agricole e il coinvolgimento del Comune di Fiorenzuola d’Arda e di Campagna Amica Piacenza, sarà un’occasione per valorizzare l’agricoltura, i produttori locali e le tradizioni del territorio piacentino.