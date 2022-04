Volley – Vap/Uyba, i risultati del weekend: vittorie importanti per Under 16 e Under 18

La Vap/Uyba (Serie C) esce sconfitta, col risultato di 0-3, dalla gara di Parma contro Oasi Noceto. Si tratta di un risultato giusto per quanto visto in campo, dal momento che le piacentine non sono mai riuscite ad arginare le padrone di casa, brave a non permettere alle giocatrici ospiti di rientrare in partita anche quando il punteggio lo avrebbe permesso.

Noceto, dall’alto della sua forza tecnica e mentale, ha dominato la partita per tutti i tre set, difendendo con ordine e attaccando ripetutamente. Niente da fare per la Vap.

OASI NOCETO PR – MPM VAP UYBA 3-0

(25-15, 25-11, 25-14)

Oasi Volley Noceto: Cabassa Sara, Canassa Serena, Chiappalone, Colla, Dazzi Galliani (K), Dorigatti, Fallini, Fattori, Gandolfi (L1), Mambriani, Mendi, Risoli (L2), Rollo, Rovellini.

All. Papotti

MPM VAP UYBA: Carini, Dodi, Ferrari, Gazzola (L1), Gionelli (L2), Marchetti, Mozzi, Paounov, Polenghi, Ruggeri, Soragna, Zlatanov.

All. Mineo

Gara Under 18

L’Itas Vap/Uyba espugna Ozzano con un secco 3-0 al termine di una partita tosta e tutt’altro che semplice.

La gara, nei primi due set, è particolarmente equilibrata: le padrone di casa attaccano con coraggio e determinazione, riuscendo a mettere in grande difficoltà la difesa piacentina.

Le ragazze di coach Mineo, però, reggono grazie a un grande lavoro difensivo e realizzano tanti punti andando a muro e sfruttando il servizio.

Anche nel terzo parziale la gara si rivela durissima per la VAP, che subisce diversi punti direttamente dal servizio, ma le piacentine non si abbattono e iniziano ad attaccare a testa bassa fino a vincere il match.

FLYPOOL OZZANO – ITAS VAP UYBA 0-3

(18-25, 22-25, 22-25)

VAP: Gainelli (1), Falcetta (2), Marchetti, Masotti (2), Camurri (17), Sabatelli (5), Muller (L), Soragna (1), Kraja (11), Crisafulli (L), Clemente (5), Ferrari, Iacona (8), Magnabosco.

All. Mineo-Chiodaroli

FLYPOOL: Zaccaroni, Gandolfi, Chinni (8), Zini (L), Cazzola (5), Stagni (2), Venezia, Malaguti (12), Stefanelli (5), Ussia, Cocozza.

All. Zulli

Gara Under 16

Termina con una splendida vittoria in rimonta delle piacentine la gara tra Vap/Uyba e Vtb Gnudi.

Si tratta di una partita dalle mille emozioni: la Vap parte forte nel primo set e si porta sul 5-0, ma è proprio a quel punto che le ospiti reagiscono mandando in tilt la retroguardia delle padrone di casa grazie a un’ottima difesa e a traiettorie lunghe; la Vtb Gnudi riesce così a ribaltare il risultato e a portarsi sull’1-0 nel conto dei set.

Nel secondo parziale, nonostante un buon inizio delle bolognesi, la VAP pareggia il conto dei set sfruttando tutta la propria qualità, con palle corte in attacco, un servizio incisivo e una difesa sempre attenta.

La partita prosegue con grande equilibrio: le due squadre combattono su ogni punto, ma a fare la differenza, in favore delle piacentine, è la forza offensiva delle padrone di casa, brave a murare gli attacchi avversarie per poi passare immediatamente al contrattacco. Vittoria pesante e per nulla semplice, dunque, per le ragazze di coach Mineo.

VAP/UYBA CRAI – VTP GB GNUDI 3-1

(23-25, 25-21, 25-21, 25-20)

VAP: Carini, Chinini, Dodi, Ferrari, Gazzola (L1), Gionelli (L2), Iacona, Magnabosco, Mozzi, Polenghi, Ruggeri, Soragna, Zlatanov.

All. Mineo-Chiodaroli

VTP GB GNUDI: Bedetti, Billi, Cavalli, Collina, Coronelli, De Paoli, Hysi, Malossi (K), Mantovani, Minelli, Monti, Rizzoli, Spagnuolo, Tarantino, Ventura.

All. Pellizzoni-Palladino