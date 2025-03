Youthbank cerca idee e progetti degli under 26, al via il nuovo bando: tutte le informazioni

Le quattro Youthbank avviate dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano sul proprio territorio cercano idee e proposte degli Under 26. È partito ufficialmente il Bando 2025 con cui la “banca” delle nuove generazioni è alla ricerca di progetti per ciascuna delle sezioni attive: Piacenza città, Piacenza Levante, Piacenza Ponente e Vigevano.

«Nel 2023 abbiamo avviato in via sperimentale la prima YouthBank di Piacenza, per coinvolgere i giovani nella cura e promozione della comunità – sottolinea il presidente della Fondazione Roberto Reggi -. Il successo del progetto ci ha convinti nel 2024 a quadruplicare l’esperienza, e ora è tempo di dare a ciascuna YouthBank idee da valutare e realizzare, in completa autonomia. L’obiettivo dell’iniziativa è offrire ai decisori di domani l’opportunità di esprimere il proprio potenziale, mettendosi in gioco e provando a generare cambiamenti virtuosi, con la possibilità di spendere soldi veri. La Fondazione metterà a disposizione del bando un contributo di 30.000 euro per ciascuna delle quattro YouthBank».

Il bando

Il bando si articola in due fasi: da oggi e fino al 30 di marzo si apre l’opportunità di diventare Youth Planner, elaborando un progetto e proponendolo ai quattro gruppi di Youthbanker, che hanno dai 16 ai 25 anni proprio come coloro che sono chiamati a elaborare un’idea vincente.

Per accedere alla prima fase è necessario compilare un semplice form disponibile sul sito www.youthbank.fondazionepiacenzavigevano.it .

Qualora il progetto venga selezionato, per ottenere il contributo dovrà successivamente essere presentato formalmente, con il supporto di un ente no profit accreditato, secondo le regole della Fondazione di Piacenza e Vigevano. Si tratta della seconda fase del progetto: le organizzazioni che affiancano i proponenti dovranno presentare le richieste di sostegno entro il 10 maggio. In giugno, nel corso di un evento pubblico, saranno presentati i progetti scelti.

Formazione gratuita

«Gli Youthplanner selezionati nella prima fase saranno invitati a partecipare a una formazione gratuita di un giorno, sabato 12 aprile – spiega il consigliere generale della Fondazione e referente del progetto Edoardo Favari -. Gli Youthbanker e alcuni esperti supporteranno i proponenti nella definizione di tutti gli aspetti progettuali per strutturare le idee e formalizzarle come vere e proprie richieste di contributo. Youthbank promuove e realizza progetti “veri”: in questo modo i giovani possono sperimentare in maniera diretta l’impatto positivo delle loro idee».

Ogni idea progettuale non potrà avere un costo superiore a 8.000 euro. L’importo del singolo contributo erogato dalla Fondazione non potrà superare il 90% del costo complessivo del progetto; il restante 10% andrà dunque raccolto attraverso un’altra modalità, ad esempio sponsorizzazioni o crowdfunding.

I criteri di selezione

Quanto ai criteri di selezione delle proposte, oltre alla qualità, fattibilità, sostenibilità e numero dei possibili beneficiari delle proposte, per le YouthBank di Piacenza città, Levante e Ponente saranno in particolare valutati progetti volti a promuovere eventi e spazi di aggregazione, orientamento universitario e lavorativo, promuovere il benessere psicofisico della persona, sensibilizzare i giovani su tematiche sociali rilevanti.

Per la YouthBank di Vigevano l’intenzione è privilegiare gli intervenenti per promuovere la sicurezza sul territorio comunale, incrementare lo sviluppo e migliorare la gestione delle aree verdi cittadine, migliorare il preesistente servizio di orientamento e promuovere nuove attività di impatto sociale sul territorio.

Per ogni esigenza di chiarimento sulla procedura di compilazione online delle proposte (form disponibile sul sito www.youthbank.fondazionepiacenzavigevano.it) e per ogni altra richiesta relativa al bando è possibile scrivere a youthbank@fondazionepiacenzavigevano.it.