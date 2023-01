Zanardi (FdI): “Occorrono scelte future più economiche e consapevoli per le spese del Comune”

Il consigliere comunale Gloria Zanardi (Fdi) ha presentato un’interrogazione a seguito della determinazione dirigenziale del 28.12.2022 con la quale è stato approvato, per l’anno 2023, l’affidamento della fornitura di giornali per l’Ufficio Stampa del Comune per l’abbonamento cartaceo a Libertà, Il Corriere della Sera, La Repubblica e Stampa per una spesa complessiva di Euro 2.069,90.

L’esponente di Fratelli d’Italia, a fronte di ciò, chiede al Sindaco ed alla Giunta Comunale con quali criteri, sino ad oggi, sono stati scelti i quotidiani e, soprattutto, se vi è l’intenzione, per gli anni futuri, di operare delle scelte differenti (ad esempio con l’abbonamento in digitale in luogo del cartaceo) al fine di contingentare la relativa spesa ed operare una scelta più ecologica.

Alla base della richiesta di Zanardi alcune motivazioni, esplicitate nell’atto ispettivo depositato: “il costo degli abbonamenti ai predetti giornali in digitale, rispetto al cartaceo, comporterebbe un risparmio di quasi 1.400 euro e il Comune di Piacenza dispone già di un servizio di rassegna stampa digitale erogata dall’Eco della Stampa di Milano per un importo pari a 24.400,00 (iva compresa) per il periodo dal 01.10.2021 al 30.09.2023 che dovrebbe riportare automaticamente gli articoli che interessano la nostra città – inoltre – la ricerca e l’archiviazione di articoli online è molto più agevole e, in ogni caso, consentirebbe comunque di stampare i pezzi giornalistici di maggiore interesse”.

Alla luce di ciò chiosa: “vero è che anche negli atti passati il Comune aveva impegnato denaro per l’acquisto degli abbonamenti in cartaceo dei giornali per l’ufficio stampa dell’ente, tuttavia, anche in considerazione dei recenti rincari relativi ad altre spese, sarebbe opportuno contingentare ogni costo che non si rende strettamente giustificato da validi motivi; oltre a ciò una scelta differente, oltre che più economica, sarebbe sicuramente più ecologica, anche in considerazione dello spirito ambientalista più volte sventagliato dall’attuale amministrazione comunale”.