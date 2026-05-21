Emergenze cardiovascolari, formazione avanzata all’Ausl di Piacenza

La formazione continua rappresenta un elemento fondamentale per garantire professionisti sanitari sempre più qualificati e preparati ad affrontare situazioni cliniche complesse. In particolare, l’aggiornamento delle competenze in ambito di emergenza-urgenza è essenziale per assicurare interventi tempestivi ed efficaci nelle condizioni di massima criticità.
In questo contesto, nei giorni scorsi l’Ausl di Piacenza si è svolto un corso di formazione in Advanced Cardiac Life Support (Supporto avanzato alle funzioni vitali cardiovascolari), rivolto ai professionisti sanitari coinvolti nella gestione dell’arresto cardiaco e delle emergenze cardiovascolari complesse. Il percorso è stato realizzato da un team di formatori e certificatori esperti, con l’obiettivo di aumentare il numero di operatori in possesso di competenze ad elevato contenuto specialistico nel trattamento avanzato delle condizioni cliniche ad altissima criticità.
L’iniziativa si inserisce nell’impegno costante dell’Ausl di Piacenza a investire sulla qualificazione dei professionisti, come leva strategica per rafforzare la capacità del sistema sanitario di rispondere in modo efficace e sicuro alle emergenze più gravi.