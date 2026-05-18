Volontariato in Onda, Campi diurni 15-19 anni a Piacenza 2026: iscrizioni entro il 21 maggio – AUDIO

Volontariato in Onda, Campi diurni 15-19 anni a Piacenza 2026: iscrizioni entro il 21 maggio. Del progetto ha parlato a Radio Sound Silvia Balordi di CSV Emilia.

Anche per l’estate 2026 è ampia la proposta consuma una serie di attività sotto forma di campi di volontariato per giovani dai 15 ai 19 anni. Intanto è un’occasione per impegnare la lunga estate – commenta Silvia Balordi – e spesso in questa stagione i ragazzi non sanno cosa fare e soprattutto i genitori non sanno come impegnare il tempo dei figli.

Grazie ai Campi diurni ragazze e ragazzi possono fare qualcosa di utile per la comunità in cui vivono e sperimentarsi nell’ambito del volontariato acquisendo inoltre diverse competenze. Per aderire al progetto va compilata l’iscrizione (clicca qui) mentre per informazioni è possibile scrivere a silvia.balordi@csvemilia.it oppure telefonare al 0523 306120.

Al termine delle iscrizioni, tra fine maggio e inizio giugno, è in programma un incontro con chi ha aderito anche per conoscere le realtà che ospitano i campi di volontariato.

Sono varie le attività – prosegue Balordi – realizzate grazie alla collaborazione delle associazioni di volontariato e degli enti del terzo settore. In particolare vanno dalle attività con i bambini, quindi nei centri estivi, alle attività di aiuto ai compiti. Inoltre ci sono i corsi di italiano, quindi supporto alle lezioni di italiano per ragazzi stranieri o l’affiancamento in attività di animazione e ricreative per giovani con disabilità.

E’ un modo per respirare il mondo del volontariato

Assolutamente! Tra l’altro sono tutte attività tanti altri giovani, seguiti da adulti ed educatori, che si mettono in gioco in un’esperienza di gruppo sicuramente molto coinvolgente.

Si possono ottenere anche crediti scolastici

Attraverso questi campi di volontariato che durano un minimo di 20 ore, poi uno se si appassiona può anche farne di più, viene rilasciato un attestato che il ragazzo o la ragazza potrà portare a scuola proprio per farsi riconoscere i crediti scolastici.

Clicca qui per conoscere tutte le attività proposte.

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