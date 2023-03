Rido Sogno e Volo, il 12 marzo “2984” il nuovo spettacolo di Alessandro Maida

Rido Sogno e Volo, il 12 marzo Spettacolo e Workshop Circo con Maida di MagdaClan Circo, alle ore 10.30/18.30.

La Rassegna di Clown e teatro circo contemporaneo RIDO SOGNO E VOLO presenta «2984» il nuovo spettacolo di Alessandro Maida. Appuntamento domenica 11 marzo ore 21.00 – Teatro Open Space 360° (via Scalabrini 19 – Piacenza) con Alessandro Maida e Flavio Cortese per la produzione di MagdaClan Circo. Informazioni: 3331741885 – info@manicomics.it



“Venti caldi sferzano ed erodono un pianeta ridotto a un deserto roccioso, solo il cadere delle pietre e il frantumarsi delle rocce risuonano nel silenzio. Un essere, forse l’ultimo della razza umana, sopravvive grazie ad una particolare simbiosi con pietre, sabbia e sassi.Nomade anima in pena dai tratti animaleschi, ma profondamente umana, erra alla ricerca di tesori coi quali condividere il presente, di fossili da riclassificare, testimonianze di un passato che non conosce. 2984 è il punto di convergenza di linguaggi e poetiche, quali la manipolazione, la danza, la narrativa, l’equilibrismo e il teatro, dosati con cura per tracciare un percorso che, con dolce ironia, ci porti ad una serena accettazione della fine del mondo. Spettacolo consigliato dai 10 anni in poi.



Guarda tutto il programma su www.manicomics.it/welcome/

Biglietto intero 12€ – Ridotto 8€

sconti comitive e studenti

LA GRAMMATICA DELLA FANTASIA – conduce Alessandro Maida di MagdaClan Circo

La Grammatica della Fantasia Circense è un workshop, rivolto a circensi, ma anche ad attori fisici, danzatori, e chiunque voglia approfondire le propria ricerca creativa ispirato a Gianni Rodari e alla sua “Grammatica della fantasia”. Un lavoro intensivo sulla creazione, dove attraverso giochi e improvvisazioni si percorreranno alcuni principi fondamentali per poter reinventare e personalizzare la propria disciplina circense. In quanti mila modi posso fare la stessa cosa?

Aperto ai professionisti o a chi sta studiando circo o teatro.

Un percorso intensivo per scoprire o approfondire la propria grammatica compositiva: dal giocoliere delle parole, Gianni Rodari, Alessandro Maida, uno degli interpreti più completi ed eclettici del panorama del teatro circo contemporaneo, guida il gruppo in un percorso alla scoperta delle occasioni compositive e coreografiche per l’interprete del circo e del teatro di movimento. Ogni partecipante studierà le potenzialità del proprio corpo in relazione al proprio oggetto / specialità circense o oggetto drammaturgico. Il percorso è aperto a circensi, attori di teatro di movimento, danzatori, allievi di scuole di teatro e circo

ALESSANDRO MAIDA

ALESSANDRO MAIDA Diplomato nel 2006 presso la scuola di circo FLIC di Torino e nel 2009 all’ESAC di Bruxelles in “sfera d’equilibrio e giocoleria”, Alessandro è figlio del metodo sull’attore del circo di Roberto Magro. Vince nel 2010, con Dieu me doit des explications il premio del pubblico al festival Pistes de Lancement di Bruxelles. Nel 2011 entra nel progetto di Espace Catastrophe di Bruxelles, Complicité, in cui artisti professionisti incontrano ragazzi con disabilità mentali. Il suo talento emerge insieme a Maxime Pythoud con il quale fonda la Cie Circoncentrique, debuttando con Respire (più di 400 repliche in tutto il mondo). Co- fondatore del circo MagdaClan, con il quale crea: Magda Cabaret, ERA – Sonetto per un clown, Extra_Vagante, È un Attimo, Sic Transit e, come regista, Masnada.

MAGDACLAN CIRCO

Cosa serve per accedere al corso:

– lettera motivazionale

– CV breve con specificate ultime esperienze-scuole-specialità da inviare a info@manicomics.it entro il 25 febbraio

– versare la quota di iscrizione di 50€ nella modalità che sarà indicata agli ammessi al workshop (20€ per gli studenti di scuole di circo/teatro/danza)

Documentazione da inviare a info@manicomics.it

Per info 3331741885