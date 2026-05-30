Stalking aggravato e lesioni alla ex moglie, condannato a 3 anni e 6 mesi il padre di Aurora Tila

Il giudice per l’udienza preliminare ha condannato Saimir Tila a 3 anni, 6 mesi e 20 giorni di reclusione per stalking aggravato e lesioni personali nei confronti dell’ex moglie, Morena Corbellini.
Parliamo del padre di Aurora Tila, la ragazzina di 13 anni deceduta il 25 ottobre 2024 dopo essere precipitata dal balcone del settimo piano della sua abitazione in via Quattro Novembre. Morte per cui si trova in carcere quello che viene definito “l’ex fidanzatino”, 15enne all’epoca dei fatti.
L’uomo era accusato di aver posto in essere una serie di comportamenti persecutori e aggressivi nei confronti della donna, episodi che hanno portato la Procura a contestargli i reati di atti persecutori aggravati e lesioni personali.