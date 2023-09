30° Giornata Mondiale dell’Alzheimer giovedì 21 settembre gazebo a Piacenza, Fiorenzuola e Borgonovo -AUDIO

30° Giornata Mondiale dell’Alzheimer, un evento inserito all’interno della 12° edizione della campagna internazionale dell’Alzheimer che prosegue fino al 10 ottobre 2023. Quest’ultima con l’obiettivo di promuovere la consapevolezza e l’abbattimento dello stigma.

Giovedi 21 settembre gazebo per la popolazione a Piacenza sul Pubblico Passeggio zona liceo Respighi dalle 8,30 alle 18; a Fiorenzuola nell’area del supermercato Conad (via Einstein, angolo via Cerlesi) sempre dalle 8,30 alle 18; e all’interno del parco della Casa della comunità di Borgonovo dalle 9 alle 13

30° Giornata Mondiale dell’Alzheimer una patologia che fa paura

“Ancora si fa paura – indica il direttore dell’Unità operativa complessa di Geriatria territoriale e del Consultorio sul deterioramento cognitivo dell’Azienda Usl, Pasquale Turano – perchè è legata ad un deterioramento cognitivo ed è ancora molto sottovalutato. Di conseguenza c’è molto sommerso e la paura deriva dal fatto che spesso non si conosce l’evoluzione della malattia stessa, che determina uno stress notevole per coloro che debbono assistere i pazienti”.

30° Giornata Mondiale dell’Alzheimer i segnali

“I campanelli d’allarme possono essere diversi – suggerisce il Dottor Pasquale Turano – dobbiamo fare la massima attenzione a quei cambiamenti che riguardano soprattutto il comportamento. A quelle che sono le dimenticanze ricorrenti come ad esempio lasciare acceso un fornello a gas o fare delle azioni in modo diverso da come accadeva in modo usuale. A questi piccoli segnali è bene rivolgersi al proprio medico di famiglia che dopo uno screening, può indirizzare il paziente allo specialista, che attraverso un percorso diagnostico approfondito stabilirà le condizioni della persona. Bisogna anche tenere presente che si potrebbe trattare di disturbi isolati ma vanno approfonditi”.

E’ fondamentale – spiega il Dottor Turano – arrivare ad una diagnosi tempestiva che permetterà allo specialista di iniziare un percorso farmacologico o meno ma anche di indirizzare a quelle associazioni che si occupano del supporto di pazienti e familiari perché sul territorio abbiamo un rapporto forte con le associazioni dei familiari ma anche con i servizi sociali dei Comuni e con i servizi di assistenza domiciliare che sono operativi in provincia di Piacenza”.

Le Iniziative

“Da circa 12 anni – racconta Turano – è iniziato (quest’anno dal 18 settembre al 10 ottobre) il mese dell’ Alzheimer si tratta di più iniziative legate alla formazione ma anche incontri di esposizione programmati con il Comune di Piacenza che andranno avanti fino al 10 ottobre. Il 21 Settembre per la 30° edizione della Giornata Mondiale dell’Alzheimer, per la prima volta saremo presenti in tutti e tre i distretti. Da qualche hanno sosteniamo in questa attività l’Associazione Alzheimer Piacenza per portare sensibilizzazione e informazione sul territorio.

Coloro che verranno a trovarci nei nostri gazebo di Piacenza, Fiorenzuola e Borgonovo riceveranno informazioni sulla malattia ma anche su quelli che sono i servizi attivi sul territorio per poter rispondere alle esigenze e prendere in carico le persone affette da Alzheimer e i familiari o le persone che si prendono cura dei pazienti”.

Le informazioni

L’Azienda Usl di Piacenza, in collaborazione con la Federazione Alzheimer Italia di Piacenza, attiverà tre punti informativi sul territorio: a Piacenza sul Pubblico Passeggio zona Liceo Respighi dalle 8,30 alle 18; a Fiorenzuola nell’area del supermercato Conad (via Einstein, angolo via Cerlesi) sempre dalle 8,30 alle 18; e all’interno del parco della Casa della comunità di Borgonovo dalle 9 alle 13. Personale sanitario, medici specialisti, psicologi e volontari dell’Associazione Alzheimer Piacenza e dell’Ausl di Piacenza sono a disposizione dei cittadini per dare risposte sulla malattia e sui percorsi attivi nel nostro territorio.

