Incidente stradale lungo la via Emilia Pavese, poco dopo il ponte di San Nicolò, dove una moto e un furgone si sono scontrati. Ad avere la peggio è stato il motociclista, un uomo di 59 anni, sbalzato dalla sella e finito nella scarpata a lato della carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Fortunatamente le condizioni del ferito non sono gravi.

I fatti

Secondo una prima ricostruzione, i due mezzi si sono scontrati per cause ancora da chiarire. Nell’impatto il motociclista è stato disarcionato, finendo fuori dalla sede stradale e precipitando nella scarpata.

L’incidente ha fatto scattare l’intervento dei soccorsi. I vigili del fuoco hanno raggiunto il 59enne nel punto in cui era caduto, prestando assistenza e provvedendo ad affidarlo alle cure del personale sanitario.

Nonostante la caduta nella scarpata, il motociclista non avrebbe riportato ferite gravi. I sanitari del 118 lo hanno preso in carico per le valutazioni e le cure necessarie.

Resta da chiarire l’esatta dinamica dello scontro tra la moto e il furgone.