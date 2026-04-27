Non riesce ad alzarsi dal letto ma riesce a chiedere aiuto, 79enne salvato a Bettola

Soccorso un uomo impossibilitato ad alzarsi dal letto. Decisiva la sinergia tra operatori sanitari, Vigili del Fuoco e militari dell’Arma, che hanno consentito il rapido accesso nell’abitazione e il trasporto in ospedale.

Intorno a mezzanotte e mezza del 27 aprile 2026, a Bettola, un uomo di 79 anni è stato soccorso presso la propria abitazione dopo aver richiesto aiuto, non riuscendo ad alzarsi dal letto per aprire la porta. La segnalazione è giunta al 118, che ha immediatamente attivato la macchina dei soccorsi, richiedendo anche l’intervento dei Vigili del Fuoco di Piacenza e dei carabinieri della Stazione competente.

Giunti sul posto, i soccorritori hanno operato in stretta collaborazione. I Vigili del Fuoco sono riusciti ad accedere all’abitazione attraverso una finestra, consentendo così di raggiungere rapidamente l’uomo e prestargli la necessaria assistenza. Fondamentale anche la presenza dei carabinieri, che hanno garantito supporto operativo e sicurezza durante le fasi dell’intervento, contribuendo al coordinamento delle attività sul posto.

L’uomo è stato successivamente affidato al personale sanitario e trasportato presso l’Ospedale Civile di Piacenza in codice giallo, per accertamenti legati a un presunto ictus. Secondo quanto riferito, non sarebbe in pericolo di vita. L’episodio conferma ancora una volta l’importanza della collaborazione tra le diverse componenti del sistema di emergenza: 118, Vigili del Fuoco e carabinieri, il cui intervento tempestivo ha permesso di soccorrere prontamente una persona in difficoltà.

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