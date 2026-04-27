In Cattolica la proiezione del docu-film “Le stanze di Verdi” e una mostra dedicata al grande compositore

Università Cattolica del Sacro Cuore rende omaggio a Giuseppe Verdi. Martedì, 28 aprile, dalle 19,30 il campus di via Emilia Parmense ospiterà una serie di iniziative che culmineranno nella proiezione del docu-film “Le stanze di Verdi”, diretto da Riccardo Marchesini, curato da Pupi Avati e prodotto dal piacentino Giorgio Leopardi. A partire dalla stessa sera, e fino al prossimo 2 giugno, la piazzetta interna del campus universitario ospiterà inoltre la mostra “Giuseppe Verdi, patriota, filantropo, agricoltore” realizzata da Piacenza nel Mondo.

Alla scoperta del genio di Giuseppe Verdi

Martedì 28 aprile l’apertura della serata, alle 19,30, sarà affidata alle note della pianista Patrizia Bernelich e del soprano Stefania Ferrari, che si esibiranno nel foyer del centro congressi. Seguirà una degustazioni di vini e Grana Padano.

Alle 20,30 in sala Piana di Università Cattolica prenderà il via una conferenza utile a introdurre la successiva proiezione del documentario interpretato dal noto attore Giulio Scarpati e liberamente ispirato al libro di Marco Corradi (anche lui interprete del film) “Verdi non è di Parma”.

Durante la conferenza in Cattolica interverranno il produttore cinematografico Giorgio Leopardi, Marco Corradi, Marco Trevisan, già preside della facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Patrizia Bernelich quale presidente dell’associazione Piacentini nel mondo e l’artista Franco Scepi. Al termine verrà proiettato il docu-film “Le stanze di Verdi”.

Nato da una sceneggiatura di Tommaso Avati e Luca Pallanch, il film è stato interamente girato nei luoghi tra le province di Parma e Piacenza in cui il grande maestro è nato e ha vissuto gran parte della sua vita.

Gli spettatori vengono condotti alla scoperta dei luoghi che hanno segnato la vita del grande compositore, tra la Bassa Piacentina e la provincia di Parma, aprendo spaccati anche inediti sull’esistenza di quello che viene considerato uno massimi compositori di musica operistica di tutti i tempi.

La mostra, visitabile fino al 2 giugno nella piazzetta interna all’ateneo piacentino raccoglie, su pannelli, materiale documentario e iconografico che testimonia aspetti meno noti della vita del grande maestro. Ci sono documenti attraverso cui si legge la passione di Verdi per i valori risorgimentali, ma anche testimonianze del suo legame con la terra (lui stesso si definiva “contadino”) e la sua vena di benefattore che lo spinse a fondare un ospedale a Villanova.

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