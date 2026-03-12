Ospedale di Fiorenzuola, completata la nuova piattaforma chirurgica di day surgery: “Progressivo avvio delle attività”

È entrato in attività il nuovo blocco operatorio dell’ospedale di Fiorenzuola, al termine dei lavori di realizzazione e dopo il completamento delle verifiche tecniche previste.

Nei giorni scorsi il Comune ha rilasciato l’autorizzazione al funzionamento di quella che è stata individuata come la nuova piattaforma chirurgica di day surgery aziendale.

Gli spazi, situati al terzo piano dell’ospedale, sono stati riqualificati nei mesi scorsi e comprendono due sale operatorie e sei postazioni di osservazione post-chirurgica, oltre agli ambienti di supporto alle attività assistenziali.

“L’utilizzo del nuovo blocco operatorio – spiega il direttore sanitario Andrea Magnacavallo, che ha coordinato il gruppo di lavoro – sarà progressivo. In questa settimana si comincia con le prime sedute di endoscopia della Gastroenterologia, diretta da Giovanni Aragona, che utilizzerà i nuovi spazi per prestazioni diagnostiche e interventistiche”.

Le attività piattaforma chirurgica di day service si caratterizzeranno come interventi programmati che consentono al paziente di rientrare a casa nella stessa giornata. “Nelle prossime settimane introdurremo gradualmente – aggiunge il direttore sanitario – altre discipline chirurgiche di bassa complessità, per rendere pienamente funzionante il nuovo blocco”.

La responsabilità sanitaria della piattaforma è affidata a Ruggero Massimo Corso, direttore di Anestesia, affiancato da Raffaella Sorsi per la direzione delle Professioni sanitarie. La programmazione delle attività è coordinata dalla Gestione operativa e committenza, diretta da Nicholas Rossetti.

Per sottolineare l’importanza del risultato raggiunto, l’Azienda Usl di Piacenza ha organizzato un momento di inaugurazione ufficiale delle nuove sale operatorie giovedì 26 marzo, alla presenza del presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale, dell’assessore alle Politiche per la salute Massimo Fabi e del sindaco di Fiorenzuola Romeo Gandolfi.

