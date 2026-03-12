Crisi Realco, possibile la chiusura di altri punti vendita. Sindacati: “Necessari acquirenti che rilevino l’intera attività del gruppo”

Si è svolto oggi presso la Regione Emilia-Romagna l’incontro di aggiornamento del tavolo di crisi sulla vertenza del Gruppo Realco, alla presenza dell’Assessore Regionale Paglia, dei rappresentanti aziendali, delle organizzazioni sindacali Filcams CGIL, Fisascat CISL e UILTuCS UIL, dei delegati sindacali e dei commissari nominati dal Tribunale di Bologna a seguito della richiesta di accesso alla procedura di concordato.

LA NOTA DEI SINDACATI

Nel corso dell’incontro è stata illustrata la situazione attuale del Gruppo, caratterizzata da forte incertezza sul piano industriale e occupazionale. È stato inoltre ricordato che il 13 aprile termina la fase prenotativa del concordato, data entro la quale dovrà essere presentato il piano concordatario, chiarite le prospettive di continuità aziendale e individuate eventuali soluzioni per la salvaguardia dell’occupazione.

È stata altresì comunicata la scadenza, fissata al 31 marzo, dell’appalto relativo alla logistica attualmente affidato a Flexilog, elemento che rappresenta un ulteriore fattore di criticità nell’attuale situazione aziendale. Sono in corso interlocuzioni tra appaltante e appaltatore per verificare la possibilità di una eventuale proroga della scadenza.

Possibili altre chiusure

Ad oggi non risultano ancora pervenute proposte vincolanti per l’acquisizione dell’intero perimetro aziendale. L’impresa ha inoltre dichiarato la possibilità, qualora necessario, di procedere con chiusure temporanee di ulteriori punti vendita, oltre a quelli già precedentemente comunicati.

Per quanto riguarda le retribuzioni, è stato comunicato che nella giornata odierna i lavoratori hanno ricevuto il saldo delle competenze relative al mese di febbraio, ma rimane ancora in arretrato una mensilità, congelata come previsto dalle procedure concorsuali attualmente in corso.

Le Organizzazioni Sindacali hanno ribadito la necessità di garantire la piena tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, chiedendo nel contempo che si intensifichi ulteriormente il lavoro di ricerca di soluzioni industriali credibili e sostenibili.

In particolare, le Organizzazioni Sindacali hanno ribadito la necessità che eventuali proposte di acquisizione riguardino l’intero perimetro delle attività del Gruppo, comprendendo quindi la rete dei supermercati, le attività logistiche e le funzioni amministrative, al fine di salvaguardare tutta l’occupazione e garantire la continuità operativa dell’azienda.

I commissari, presenti all’incontro, hanno dichiarato che garantiranno massima celerità e solerzia nella gestione di quanto verrà posto alla loro attenzione dalla direzione aziendale.

In virtù delle scadenze imminenti, le prossime tre settimane saranno probabilmente decisive per definire le sorti della vertenza. Il confronto proseguirà quindi nelle sedi istituzionali e con tutti i soggetti coinvolti, con l’obiettivo di monitorare costantemente l’evoluzione della situazione e di difendere occupazione, diritti e reddito delle lavoratrici e dei lavoratori del Gruppo Realco.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy