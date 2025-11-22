Si accende il grande albero in piazzetta Mercanti, a Piacenza inizia ufficialmente il Natale – FOTO e AUDIO

A Piacenza inizia ufficialmente il Natale. Questo pomeriggio l’accensione delle luminarie e dell’albero. Già dalla mattinata le bancarelle del tradizionale mercatino hanno aperto i battenti: sino al 24 dicembre accoglieranno curiosi e visitatori all’ombra di Palazzo Gotico dalle 10 alle 20 nei weekend e nei festivi, dalle 10 alle 19 dal lunedì al venerdì. Presenti anche le casette della solidarietà, dedicate alle associazioni di volontariato e promozione sociale.

“E’ bellissimo trovarci ancora qui anche quest’anno, soprattutto con i bimbi ad accendere il nostro albero di Natale”, commenta il sindaco Katia Tarasconi. “Speriamo che questo anno ci porti un po’ di pace e serenità. Avanti così e grazie a Confindustria che tutti gli anni ci dona questo momento spettacolare. Buone feste viviamole insieme come comunità”.

“Questo non è solamente un momento estetico e artistico, mi piace pensare che la luce sia anche un simbolo di speranza per un futuro migliore”, commenta Simone Fornasari, assessore al Marketing territoriale. “Non tutti oggi possono permettersi questo, dunque un pensiero va a chi sta lottando con la solitudine, con la malattia e chi purtroppo vive in un posto che non ha scelto e non può che convivere con la guerra. In un momento delicato come questo, un pensiero va anche a loro”.

“E’ da 20 anni che Confindustria dona questo albero a tutti i cittadini: è l’occasione di portare anche gli auguri di tutte le aziende di Confindustria”, commenta Nicola Parenti, presidente di Confindustria. “E’ un momento molto delicato non facile, cerchiamo di essere uniti cerchiamo di lavorare insieme”.

“Colgo l’occasione per ringraziare l’amministrazione comunale per l’organizzazione di questo momento che dà avvio alle feste natalizie. Grazie a tutti e anche alle forze dell’ordine che consentono che questi momenti si svolgano nella massima sicurezza”, è il commento di Claudio Giordano, viceprefetto aggiunto.

Domani, domenica 23, i più piccoli avranno l’opportunità di incontrare Babbo Natale in piazza Cavalli, dalle 15 alle 18, mentre alle 16 l’atmosfera si farà British con la Victorian Christmas Carol della compagnia The Dickens’ Sons: un gruppo di musicisti folk narrerà racconti a tema natalizio reinterpretando in chiave vittoriana musiche tradizionali del periodo festivo.

Già operativo il trenino che collega il Pubblico Passeggio a piazza Cavalli e ritorno, con una fermata intermedia in piazza Sant’Antonino, che sarà il capolinea nelle mattine del sabato per garantire lo svolgimento in sicurezza del mercato. Il servizio, gratuito, è operativo dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy