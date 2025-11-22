Neutralizzati quattro ordigni ritrovati in un fosso, Genio Pontieri in trasferta a Pietrasanta – FOTO

22 Novembre 2025 Redazione FG Cronaca Piacenza
Piacenza

Gli artificieri del 2º reggimento Genio Pontieri di Piacenza hanno neutralizzato quattro ordigni della seconda guerra mondiale (1 granata da 105 mm e 3 proietti di artiglieria di vario calibro), rinvenuti nell’alveo del Fosso Casseraia nel comune di Pietrasanta (LU) durante le operazioni di manutenzione dei canali.

Le operazioni di bonifica sono state rese difficoltose dalla posizione di rinvenimento degli ordigni, all’interno del canale idraulico.

La bonifica occasionale del territorio rientra tra i compiti specifici assegnati per legge alla Difesa e ha la finalità di mettere in sicurezza il territorio.

