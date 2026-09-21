A Quarto torna la Marcia Fuoriclasse della scuola primaria Ilaria Alpi, appuntamento il 25 settembre

Una giornata all’insegna dello sport, dello stare insieme, del divertimento. Venerdì 25 settembre, a Quarto di Gossolengo, torna la Marcia Fuoriclasse, manifestazione non competitiva che quest’anno raggiunge la sua 15esima edizione e che coinvolgerà bambini e famiglie, oltre a tante e variegate realtà del territorio.

L’iniziativa è organizzata dalla scuola primaria Ilaria Alpi: il ricavato andrà a supportare l’attività dell’istituto e i programmi didattici che verranno proposti durante l’anno.

Il ritrovo è previsto in via Calciati. Le iscrizioni saranno aperte dalle 16 alle 18.15, mentre la partenza è fissata alle ore 17 (non essendo una marcia competitiva ci si può aggregare anche dopo il via).

Due le quote di partecipazione previste: 7 euro con premio, che potrà consistere nella maglietta dell’evento o in un altro omaggio, e 4 euro senza premio. Un riconoscimento sarà inoltre riservato a tutti i bambini, che riceveranno una medaglia, mentre sono previsti premi per i gruppi più numerosi.

Alle 16,30 i giovanissimi studenti della scuola saluteranno la comunità di Quarto e le istituzioni, poi via alla camminata.

Due i percorsi tra cui scegliere, rispettivamente di 5 e 10 chilometri, pensati per consentire la partecipazione a un pubblico ampio.

La festa non terminerà con l’arrivo dei partecipanti. Al termine della camminata, infatti, ci sarà un momento conviviale con pasta party, hot dog, torte e bibite, un’occasione per trascorrere insieme la serata e sostenere concretamente la comunità scolastica.

Come detto, la Marcia Fuoriclasse può contare sulla collaborazione e sul sostegno di numerose realtà locali, a partire dal Comune di Gossolengo. Ma non solo. A sostenere l’iniziativa contribuiscono Cammina Piacenza, CSI – Centro Sportivo Italiano, ANSPI Quarto, Pro Loco Gossolengo, AVIS Gossolengo.

Immancabile la partecipazione del gruppo Alpini di Settima, da sempre “grandi amici” della scuola Ilaria Alpi: le penne nere contribuiranno non solo all’organizzazione, ma anche al rinfresco finale con la tradizionale pastasciutta.

La Marcia Fuoriclasse avrà quest’anno anche un’iniziativa dedicata agli amici a quattro zampe. Il Centro Cinofilo Val Tidone proporrà una dimostrazione di “Mobility Cane”, percorso che prevede esercizi e ostacoli attraverso i quali i cani Luna e Athena, accompagnati dalla conduttrice Monica Sdraiati, daranno prova delle proprie abilità. Anche i bambini potranno cimentarsi in questo percorso, accompagnando Luna e Athena in totale sicurezza.

Accanto ad enti e associazioni figurano inoltre diverse attività e aziende che hanno contribuito alla manifestazione: Telema, Retorto – Birrificio Artigianale, Nobili, Foto-Incisoria Srl, Fun Food Italia, Academy Moretti, BFT Burzoni, Made in Food, Panificio Pelizzoni, Farmacia Regina.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la scuola al numero 0523 557691.