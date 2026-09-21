Con la moto si schianta contro un’auto, grave un 45enne

Grave incidente lungo la strada statale 412, nei pressi della diga del Molato. Un’auto e una moto si sono scontrate e ad avere la peggio è stato il motociclista, un uomo di 45 anni residente a Monza. Il ferito è stato trasportato in elicottero all’ospedale Niguarda di Milano.

L’incidente si è verificato lungo la Statale 412, in prossimità della diga. Per cause ancora da chiarire, l’auto e la motocicletta sono entrate in collisione.

Immediata la richiesta di soccorso. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, dopo aver prestato le prime cure al 45enne, viste le sue condizioni hanno disposto il trasferimento in elicottero al Niguarda di Milano.

Le condizioni del motociclista sono giudicate gravi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri, ai quali spetterà ricostruire l’esatta dinamica dello scontro attraverso i rilievi effettuati sul posto.