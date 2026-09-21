Investita da un’auto mentre attraversa la strada, ferita una donna di 74 anni

21 Settembre 2026 Redazione FG Attualità

Una donna di 74 anni è rimasta ferita dopo essere stata investita mentre attraversava la strada in via IV Novembre. Nell’impatto l’anziana ha riportato alcune fratture, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

L’incidente si è verificato mentre la 74enne stava attraversando la carreggiata. Per cause ancora da chiarire, la donna è stata investita da un veicolo.

A seguito dell’impatto ha riportato alcune fratture. Le sue condizioni, nonostante i traumi subiti, non sarebbero comunque tali da far temere per la sua vita.

Sul posto è intervenuta la polizia locale, che ha effettuato i rilievi necessari a ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e accertare le circostanze dell’investimento.

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