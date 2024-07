Aci Piacenza, i consigli prima della partenza per le vacanze e i servizi delle tessere associative Sistema e Gold Premium – AUDIO

Aci Piacenza scende in campo con i suoi consigli a tutela di uno dei momenti più importanti dell’anno le vacanze. Cosa fare, quali sono i contrilli da fare sulla vettura e sulle scadenze dei documenti.

Aci Piacenza, cosa fare prima di partire

“Il primo consiglio che diamo a tutti gli automobilisti che si metteranno in viaggio per le vacanze – specifica il Dottor Stefano Zilla direttore dell’Automobile Club Piacenza – è la verifica meccanica della propria vettura dallo stato dei freni a quello degli pneumatici, ma ci sono anche dettagli che ci possono sfuggire che rappresentano un vero ostacolo ad una vacanza serena ad esempio la scadenza della patente di guida. L’Automobile Club Piacenza viene in aiuto agli automobilisti, basta inviare la fotocopia del documento ai nostri uffici per avere poi la convocazione per tempo per il rinnovo”.

Audio intervista al Direttore di Aci Piacenza Dott. Stefano Zilla

Aci Piacenza, propone Aci Sistema e Aci Gold Premium

“L’Aci è un club con una storia centenaria – indica il Dottor Stefano Zilla – che segue l’automobilista in tutti i suoi momenti, non soltanto di viaggio. Certamente siamo rinnomati per il soccorso stradale e i servizi su strada che sono privilegiati per entrambe le tessere (Sistema e Gold), oggi si aggiungono nuovi servizi come l’assistenza pediatrica, quella cardiologica, l’invio dell’ambulanza, insomma Aci ci mette al sicuro in ogni momento della nostra vita non soltanto quando siamo in viaggio”.

Aci Piacenza, una tutela per tutti i mezzi

“Chi sottoscrive Aci Gold Premium la tessera di punta dei nostri prodotti – spiega il Dottor Zilla – arriva ad usufruire dell’ assistenza anche a monopattini e biciclette elettriche e non, con l’assistenza geolocalizzata anche su questo tipo di veicoli”.

La particolarità

“La tessera Aci Gold Premium offre anche la possibilità – anticipa Zilla – di poter avere le prestazioni di artigiani selezionati da Aci che gratuitamente accorrono per risolvere piccoli problemi ma di una certa importanza che si possono verificare in casa, come la disponibilità di un idraulico o un falegname. A me ad esempio è capitato di rimanere chiuso fuori casa due volte con le chiavi dentro ho potuto usufruire di questo servizio”.

Informazioni

“Chiunque volesse conoscere le due offerte Sistema o Gold Premium – indica Zilla – può rivolgersi alla sede dell’Automobile Club di Piacenza di via Maculani 37 o presso la sede delle delegazioni Aci Piacenza presenti in tutta la provincia”.