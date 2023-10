Acquista una rosa da un abusivo, si ritrova in stato confusionale e senza 200 euro dal portafogli

Cosa sia accaduto non è facile da capire, non è da escludere che il malvivente abbia addirittura utilizzato uno spray in grado di stordire la vittima. Tutto è accaduto ieri a Barriera Torino. Un uomo ha accompagnato la madre, 84 anni, in ospedale per una visita medica.

I due hanno parcheggiato in zona e dopo aver sistemato la vettura il figlio si è allontanato per pagare la sosta e “fare il biglietto”. Al suo ritorno avrebbe trovato la madre in un leggero stato confusionale, con in mano una rosa e con 200 euro spariti dal suo portafogli. La donna non ricordava nulla.

Unica cosa certa: la donna aveva acquistato quella rosa pochi istanti prima da un venditore abusivo di fiori. Indagini sono in corso.