Buon Vivere a Piacenza Expo, Coldiretti presente: “Riflettori accesi sul cibo di qualità”

E’ particolarmente ricco il programma delle iniziative organizzate a partire da domani e per tutto il fine settimana da Coldiretti Piacenza e Agrimercato alla rassegna “Buon Vivere” in programma a Piacenza Expo e in contemporanea con l’edizione ottobrina biennale di Apimell, fiera internazionale di apicoltura e di Forestalia, salone agro foresta.

Negli spazi dell’organizzazione all’interno del padiglione 2 della realtà fieristica si alterneranno, accanto alle aziende agricole di Campagna Amica con la vendita diretta e la promozione delle nostre tipicità (Podere Paganini, Green Dog Brewery; La Pagliara; Chinosi Francesco e Azienda Agricola Nava) eventi, dibattiti, showcooking e laboratori per adulti e bambini.

Dennis Calanca e Donne Impresa

In particolare tra gli appuntamenti spicca la presenza di Dennis Calanca, responsabile delle Politiche Economiche, Sostenibilità, Sviluppo Filiere di Coldiretti Emilia Romagna che venerdì 27 alle 10.30 incontrerà il movimento femminile di Coldiretti Donne Impresa Piacenza e presenterà Filiera Agricola Italiana. Per Donne Impresa sarà l’occasione anche per presentare i temi del progetto di Educazione alla Campagna Amica nelle scuole che nell’anno scolastico 2023-2024 sarà intitolato “Impariamo dall’agricoltura il valore del cibo”

Showcooking e degustazioni

Nel pomeriggio di venerdì, dopo lo showcooking con un risotto a km zero preparato dal presidente di Terranostra Paolo Oddi (riso carnaroli della Val Tidone di Bellinzona nella forma di Grana padano della Latteria sociale Lo Stallone) è previsto un evento di degustazione del miele in collaborazione con Apap (che si proporrà anche sabato, con inizio sempre alle 15) e alle 17 il coordinamento e la Tavola Rotonda di Coldiretti Giovani Impresa, che segnerà tra l’altro il passaggio di consegne da Valerio Galli a Matilde Garetti alla segreteria, alla presenza del segretario regionale Sergio Tardani e del vicedelegato regionale Stefano Bellini, oltre che naturalmente al delegato provinciale Marco Bosini.

Spazio naturalmente anche ai laboratori di cucina gratuiti: sabato mattina appuntamento dalle 10 per i bambini con Master Kids Italia, domenica alla stessa ora i corsi per adulti di Caterina Petrosino e Francesca Vitelleschi.

Durante tutta la manifestazione proseguirà la raccolta firme della petizione contro il cibo prodotto in laboratorio, una battaglia che Coldiretti porta avanti per accendere la luce sui gravi rischi – dalla salute all’ambiente- legati agli alimenti in provetta.

TRASFERTA A MONTICHIARI

Coldiretti Piacenza sarà protagonista nel fine settimana anche in trasferta: sabato e domenica i soci raggiungeranno in pullman la Fiera agricola e Zootecnica di Montichiari, la più importante manifestazione italiana a livello internazionale dedicata all’allevamento.

Tra gli eventi spiccano sabato 28 ottobre dalle 11 il convegno “La zootecnia tra opportunità e pericoli: dal Pnrr al no al cibo artificiale” e domenica 29 ottobre dalle 10.30 il convegno “Zootecnia ed economia circolare: il modello italiano di filiera”.