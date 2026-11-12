Addio al giornalista Toni Capuozzo, il suo profondo legame con Piacenza: dal servizio militare ai racconti del nostro territorio

È morto all’età di 77 anni Toni Capuozzo, storico giornalista e inviato di guerra Mediaset, uno dei volti più conosciuti dell’informazione italiana. Una carriera trascorsa a raccontare i principali conflitti internazionali, ma anche un’attenzione particolare alle storie delle persone e dei piccoli territori. Tra questi c’era anche il territorio piacentino, al quale Capuozzo era legato da ricordi personali e professionali, come testimoniano le sue numerose visite in città e provincia.

Il servizio militare a Piacenza e i ricordi della Valtrebbia

Un rapporto che affondava le radici negli anni della giovinezza, quando il giornalista aveva svolto parte del servizio militare proprio a Piacenza. A raccontarlo era stato lui stesso nel marzo 2020, durante un’intervista a Radio Sound, ricordando con affetto le escursioni in Valtrebbia a bordo della jeep militare e le soste nelle osterie tra vino in scodella e salame. “Ho dei ricordi bellissimi di Piacenza”, aveva raccontato.

Il Premio a Morfasso e il Premio della Bontà a Rustigazzo

Il territorio piacentino gli aveva anche tributato importanti riconoscimenti. Nel 2021 Capuozzo aveva ricevuto il Premio “Testimone delle piccole comunità”, mentre nel 2016 gli era stato conferito il Premio della Bontà a Rustigazzo, nel comune di Lugagnano Val d’Arda. Due riconoscimenti che testimoniavano la stima nei confronti del giornalista e del suo percorso professionale.

Toni Capuozzo a Morfasso: il reportage di Terra! sull’emigrazione

Particolarmente significativo anche il suo legame con Morfasso, piccolo comune dell’alta Val d’Arda che nel 2017 era diventato protagonista di un reportage della trasmissione Terra! di Rete 4. Capuozzo aveva raggiunto il paese con la sua troupe, raccogliendo la segnalazione del morfassino Gian Francesco Tiramani, per raccontare una realtà particolare: un comune che contava più emigrati iscritti all’AIRE che residenti. Durante la visita aveva raccolto le testimonianze di persone emigrate all’estero e successivamente tornate nei luoghi d’origine, portando all’attenzione del pubblico nazionale la storia di una comunità profondamente segnata dall’emigrazione.

“L’amico Toni Capuozzo ci ha appena lasciati. Ricordo che era molto legato a Piacenza e nella nostra provincia aveva ricevuto due premi speciali”, conferma Tiramani.

Gli incontri a Piacenza tra libri, giornalismo e attualità

Diverse anche le occasioni di incontro con il pubblico piacentino. Nel 2016 Capuozzo era stato ospite dell’Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano per presentare Il segreto dei marò. Nel 2017 aveva partecipato alla cena annuale dell’Associazione dei Liberali Piacentini, mentre nel marzo 2020 era intervenuto ai microfoni di Radio Sound per riflettere sull’emergenza Coronavirus. Nel novembre 2023 aveva infine incontrato il pubblico al PalabancaEventi per presentare il libro Nessuno più canta per strada.