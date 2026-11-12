Sicurezza urbana, Foti: “Dal governo Meloni incremento delle risorse per Piacenza, destinati oltre 177 mila euro”

“Il Fondo Sicurezza Urbana 2026 assegnato al Comune di Piacenza, a seguito della recente integrazione delle risorse, ammonta a 177.290 euro” – a darne notizia è il Ministro piacentino Tommaso Foti, il quale precisa – “I relativi progetti dovranno essere presentati alla Prefettura di Piacenza. Si tratta di ulteriori risorse messe a disposizione dal Governo Meloni, che incrementano il Fondo attraverso il quale il Ministero dell’Interno sostiene i progetti dei Comuni in materia di sicurezza urbana” – rimarca l’esponente piacentino dell’Esecutivo, che prosegue:

Decreto del 10 novembre 2026: 57 milioni di euro per le città con oltre 50mila abitanti

“L’aumento è previsto dal decreto interministeriale del 10 novembre 2026, che introduce anche la possibilità di finanziare nuove iniziative. Con il provvedimento salgono complessivamente a 57 milioni di euro le risorse stanziate per le città con più di 50.000 abitanti nel 2026 e si amplia la tipologia degli interventi finanziabili, rafforzando così l’efficacia delle azioni per garantire la sicurezza nelle aree urbane” – spiega così Foti l’azione del Governo Meloni.

Polizia locale, fondi per straordinari, indennità e nuove tecnologie

“Le risorse potranno essere utilizzate anche per il pagamento di straordinari e indennità agli operatori delle Polizie locali, nonché per l’acquisto di tecnologie e strumentazioni, allo scopo di potenziarne le competenze e la capacità operativa” – sottolinea il Ministro per gli Affari europei, il PNRR e le Politiche di coesione, aggiungendo –

Illuminazione pubblica, contrasto al bullismo e inclusione sociale

“I fondi potranno inoltre essere impiegati per installare sistemi di illuminazione pubblica, realizzare progetti nelle scuole per contrastare bullismo e cyberbullismo e promuovere l’uso consapevole degli spazi pubblici, nonché per sostenere iniziative di mediazione sociale e inclusione, finalizzate a prevenire o ridurre situazioni di marginalità e disagio” – conclude la nota del Ministro Foti.