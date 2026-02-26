Africa Mission, al via la campagna degli Agrumi dell’Amicizia

Puntuali come un orologio svizzero, tornano anche quest’anno gli Agrumi dell’Amicizia. La campagna solidale targata Africa Mission Cooperazione e Sviluppo per raccogliere fondi destinati ai progetti che il Movimento porta avanti in Uganda da 54 anni è alle porte: in diverse città italiane i gruppi di volontari sono pronti a ricevere i sacchetti di limoni e arance non trattati provenienti da Procida e/o dalla Puglia che poi verranno distribuiti su offerta nei banchetti.
Il gruppo di Procida
Come sempre infatti a dare una mano preziosa è stato il gruppo di Procida: da loro infatti arrivano i limoni, ma saranno disponibili anche le arance navellino di Palagiano. Si tratta, in entrambi i casi, di prodotti non trattati, ma soprattutto buonissimi, anche perché offrono l’occasione di aiutare le attività portate avanti dal Movimento in Uganda.
Una tradizione preziosa
«Anche quest’anno sono tornate le arance e i limoni – è il commento del direttore di Africa Mission Carlo Ruspantini – e rappresentano un’occasione per darci una mano: per noi questa campagna è una tradizione, un evento prezioso che interessa diverse sedi in Italia e che offre loro l’occasione di collaborare ulteriormente per il sostegno dei progetti in Uganda».
Dove trovarli
In queste settimane intanto gli Agrumi dell’Amicizia sono arrivati a Treviso, ma sono previsti altri appuntamenti anche a Piacenza in questo fine settimana: domenica 1 marzo infatti i volontari allestiranno alcuni banchetti fuori dalle parrocchie cittadine di San Giuseppe Operaio, Corpus Domini, Santa Franca, San Corrado e da quelle di Settima, Agazzano e Podenzano. I piacentini potranno trovare gli agrumi alla fine delle messe della domenica mattina e, a seconda della disponibilità dei volontari parrocchiali, anche al sabato pomeriggio.
Da venerdì 6 a domenica 8 marzo inoltre Africa Mission Cooperazione e Sviluppo sarà come sempre presente a Piacenza Expo alla manifestazione “Seminat Apimell e Buon Vivere”: nel padiglione di “Buon Vivere” il Movimento allestirà uno stand con limoni e arance (ma anche artigianato ugandese) e preparerà ottime spremute e succhi con gli Agrumi dell’Amicizia.
Tutti i giorni dal lunedì al venerdì negli orari di apertura (9-13; 14.30-18.30) sarà possibile trovare limoni e arance nella sede di Piacenza in via Martelli 6.