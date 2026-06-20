Pugno in pieno volto al medico del pronto soccorso, 39enne arrestata

Nella giornata di ieri, 19 giugno 2026, il personale del Posto Fisso di Polizia presso l’ospedale di Piacenza, con il supporto di una pattuglia della Squadra Volante, ha tratto in arresto una donna di 39 anni ritenuta responsabile del reato di lesioni personali aggravate ai danni di personale sanitario, ai sensi dell’art. 583-quater del Codice Penale.

L’intervento è scaturito da una segnalazione giunta alla Sala Operativa, che disponeva l’invio di una Volante in ausilio all’operatore di Polizia in servizio presso il nosocomio, dove una donna, in evidente stato di agitazione e alterazione, stava inveendo e urlando contro il personale sanitario.

Giunti rapidamente sul posto, gli agenti prendevano contatti con il medico coinvolto, il quale riferiva di essere stato colpito con un pugno al volto dalla donna durante il proprio turno di lavoro. Il sanitario veniva immediatamente medicato e gli veniva riscontrato un trauma facciale giudicato guaribile in tre giorni.

Nel frattempo, il personale del Posto Fisso di Polizia tentava di contenere la donna e di accompagnarla all’esterno del reparto al fine di ripristinare le normali condizioni di sicurezza e tranquillità. Sul posto sopraggiungevano quindi anche gli equipaggi della Squadra Volante.

La donna continuava a mantenere un atteggiamento particolarmente aggressivo e minaccioso e, durante le operazioni di controllo, tentava improvvisamente di allontanarsi. Gli operatori riuscivano tuttavia a bloccarla tempestivamente e a metterla in sicurezza, tutelando l’incolumità della stessa e del personale intervenuto.

Accompagnata in Questura, la 39enne, cittadina italiana tossicodipendente e già nota all’ospedale per precedenti comportamenti aggressivi nei confronti del personale sanitario, nonché gravata da diversi precedenti specifici per reati contro la persona, veniva arrestata per lesioni personali aggravate ai danni di personale sanitario.

All’esito del giudizio direttissimo celebrato nella giornata odierna, il Giudice ha convalidato l’arresto.

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