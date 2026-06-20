Volley, Serie B1 – Lisa Bonelli completa la cabina di regia della Pallavolo San Giorgio

La Pallavolo San Giorgio Piacentino rende noto, con grande soddisfazione, di aver raggiunto l’accordo con l’alzatrice Lisa Bonelli.

Piacentina doc, la nuova giocatrice giallobiancoblù compirà diciannove anni il prossimo 13 dicembre. Cresciuta pallavolisticamente nelle giovanili del River Volley, ha maturato importanti esperienze nei campionati di Under 16 Regionale (conquistando l’accesso alle Final Four), Seconda Divisione e Serie C.

Nella stagione 2023/2024 ha mantenuto la categoria militando nel Busa Trasporti Mio Volley Gossolengo, dove è stata guidata da Manuela Leggeri, storica capitana dell’Italia Campione del Mondo nel 2002 a Berlino. Nelle ultime due stagioni, Bonelli ha vestito la maglia del Volley 2.0 Crema, giocando in Under 18 e Serie D, e quella dello Zoo Green Capergnanica in Serie B2.

Attualmente impegnata con gli esami di maturità scientifica, Lisa vanta anche un orgoglio extra-sportivo: ha infatti sfilato per le strade di Piacenza come tedofora, portando la fiamma olimpica per i Giochi di Milano-Cortina 2026.

“È una giocatrice giovane che mi ha stupito per la sua voglia di imparare e di mettersi in discussione”, commenta coach Matteo Capra. “Penso che questa sia una grande opportunità per lei, e sono certo che la coglierà al volo”.

L’innesto di Lisa Bonelli completa la cabina di regia della squadra, che comprende già l’altra new entry Benedetta Giordano, e si aggiunge alle confermate Chiara They, Giulia Gilioli e Sofia Cornelli.

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