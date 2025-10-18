Insultano un bambino e aggrediscono la mamma e i familiari, poi reagiscono ai carabinieri: un arresto

Nella tarda serata del 17 ottobre 2025, un intervento tempestivo e risolutivo da parte dei carabinieri della Compagnia di Fiorenzuola d’Arda ha portato all’arresto di un giovane di 27 anni, senza fissa dimora, in seguito a una serie di atti violenti e resistenza contro alcuni militari.

I fatti

L’incidente si è verificato in via Matteotti a Fiorenzuola dArda, dove due gruppi di persone, uno di origine egiziana e l’altro di origine indiana, sono venuti a contatto con violenza, scatenando una serie di reazioni che hanno richiesto l’intervento di più pattuglie.

Secondo le ricostruzioni, la causa dell’aggressione è iniziata quando un gruppo di uomini indiani, visibilmente ubriachi e alterati, ha apostrofato in maniera offensiva un bambino di origine egiziana.

Il ragazzino, stava giocando vicino alla zona dove vi erano le giostre in occasione della festa patronale di San Fiorenzo e dove erano presenti anche altre famiglie. Gli insulti, in particolare un appellativo rivolto al ragazzino per il suo aspetto fisico, hanno immediatamente sollevato la reazione della madre, che si è lanciata in difesa del figlio.

La violenza

La situazione è rapidamente degenerata quando gli uomini del gruppo indiano, in risposta alla reazione della donna, l’hanno spinta a terra e, non soddisfatti, hanno continuato ad apostrofare il bambino. La violenza non si è fermata, coinvolgendo anche il padre e lo zio del ragazzo, che sono accorsi in difesa della famiglia. L’alterco ha quindi preso una piega ancora più violenta, con i membri del gruppo indiano che hanno aggredito fisicamente i parenti della vittima.

Il primo segnale di allarme è arrivato alle 21:00 circa, quando la Centrale Operativa dei Carabinieri di Fiorenzuola dArda ha ricevuto una chiamata che segnalava l’aggressione ai danni di alcuni minorenni. Un primo equipaggio, è intervenuto prontamente, seguito da una seconda pattuglia di rinforzo. All’arrivo sul posto, i militari hanno trovato due gruppi distinti di persone in cui l’individuo più esagitato era il giovane 27enne, che appariva visibilmente ubriaco.

L’aggressione ai militari

Nonostante il tentativo di calmare la situazione, il giovane ha iniziato a spintonare i militari e, in un momento di esagitazione, ha tentato di nascondersi dietro alcune auto. I carabinieri hanno cercato di fermarlo, ma ha reagito violentemente, mordendo la mano di uno dei militari e cercato di colpire gli altri con calci e pugni. Per evitare un’escalation della violenza e proteggere i presenti, i militari con molta fatica sono riusciti a bloccarlo a terra.

Nonostante le evidenti difficoltà, l’azione dei carabinieri ha portato all’arresto del 27enne, che ha continuato a opporre resistenza anche durante il trasporto in ospedale.

Nel corso delle operazioni, ha colpito ancora una volta un militare, al naso con una ginocchiata. Inoltre, ha continuato a manifestare aggressività anche verso il personale sanitario che tentava di curarlo. I successivi accertamenti hanno rivelato che l’individuo aveva un tasso alcolemico di 1,6 g/l, una condizione che ha chiarito in parte il suo comportamento violento e irrazionale.

Il 27enne è stato così arrestato con l’accusa di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e rifiuto di indicare la propria identità. I militari coinvolti nell’intervento hanno riportato fortunatamente lesioni non molto gravi.

E’ stato successivamente identificato attraverso il suo telefono cellulare e la scheda SIM, nonostante avesse cercato di nascondere la sua identità. Al termine di tutte le formalità di rito è stato trattenuto presso le camere di sicurezza di Fiorenzuola dArda a disposizione dellautorità giudiziaria.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy