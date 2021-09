“Vorrei dormire, potete abbassare la voce?”, 60enne aggredito in via Manfredi: indaga la polizia

Aggredito in piena notte da un gruppo di uomini. La polizia sta indagando dopo il racconto di un 60enne piacentino, condotto in ospedale con diverse ferite e contusioni. La vittima dell’aggressione ha raccontato di essere sceso in strada, nei pressi di via Manfredi, per chiedere a un gruppo di giovani di abbassare la voce: erano le 3 e a causa del caos, il 60enne non riusciva a dormire.

Di tutta risposta, sarebbe stato aggredito e pestato. Non solo, uno dei violenti avrebbe tentato di strappare l’orologio dal polso del malcapitato, fortunatamente però quest’ultimo è riuscito a resistere.

La polizia ha raggiunto il ferito al pronto soccorso e ora gli agenti stanno cercando di ricostruire quanto accaduto.