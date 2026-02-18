Al Conservatorio Nicolini musica, festa e solidarietà: il Carnevale si accende con il Placentia Gospel Choir

Applausi a scena aperta, mani che battono a tempo e un Salone dei Concerti gremito in ogni ordine di posti: il Concerto di Carnevale andato in scena martedì 17 febbraio al Conservatorio Nicolini ha saputo trasformare una serata di festa in un momento di autentica partecipazione collettiva. Protagonista, insieme all’istituto musicale cittadino, il Placentia Gospel Choir, da anni legato al Conservatorio da una solida convenzione artistica e formativa.

Dall’intensa apertura con Thank You Jesus fino al travolgente finale di Oh Happy Day, il coro ha proposto un repertorio che ha spaziato tra tradizione e gospel contemporaneo, con momenti di forte energia come Every Praise e passaggi più raccolti e suggestivi. Precisione vocale, dinamiche curate e grande affiatamento hanno confermato la maturità artistica dell’ensemble piacentino.

Accanto alla musica, la solidarietà: durante la serata sono stati raccolti fondi per il restyling della sala parto dell’Ospedale di Piacenza, iniziativa promossa da Maria Grazia Sabato, presidente di MGS Cultura & Welfare. Un concerto che ha saputo trasformare l’energia del gospel in un gesto concreto per la comunità.

