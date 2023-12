Al culmine di una lite estrae un coltello, 40enne marocchino e irregolare fermato dalla polizia

Al culmine di una lite estrae un coltello e minaccia l’altra persona. I fatti sono accaduti l’altro pomeriggio in via Caduti sul Lavoro. I due uomini si trovavano nei pressi di un locale quando tra loro è esplosa una violenta lite. Al culmine della discussione uno dei rivali, un marocchino di 40 anni, ha estratto dalla tasca un coltello. Alla vista dell’arma le persone che stavano assistendo alla scena hanno subito chiamato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia che hanno bloccato il 40enne. Per lui è scattata la denuncia: inoltre l’uomo è risultato irregolare sul territorio italiano.