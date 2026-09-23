Al Festival del pensare contemporaneo montagna protagonista con il Consorzio di bonifica

Nell’ambito del Festival del Pensare Contemporaneo , si terrà l’incontro “L’Italia che resta. Il rilancio delle aree montane interne”, in programma sabato 26 settembre, alle ore 16.00, presso il Salone Monumentale di Palazzo Gotico di Piacenza (Piazza Cavalli).

UN INCONTRO SU TEMI ATTUALI

Più di metà del territorio italiano è fatto di aree interne: paesi di montagna e di collina lontani da ospedali, scuole e stazioni, dove vive quasi un italiano su quattro e da cui ogni anno qualcuno se ne va. Il tema del Festival — attraversare, lasciare, approdare — qui si rovescia: che cosa succede a chi resta?

E che cosa deve un Paese ai luoghi che lo hanno fatto? Si comincerà con Giulio Tremonti, che alla montagna è legato per biografia prima che per politica, intervistato da Gian Luca Rocco su come un Paese che invecchia possa ancora prendersi cura dei suoi territori, e su quale spazio dare a chi, nei paesi, tiene in piedi la comunità: parrocchie, associazioni, volontariato. Da lì prenderà le mosse un dialogo a tre voci che le aree interne le abitano e le governano ogni giorno: monsignor Adriano Cevolotto, vescovo di una diocesi, Piacenza-Bobbio, che sale fino ai crinali dell’Appennino.

Guido Castelli, commissario straordinario per la ricostruzione dell’Appennino centrale colpito dal sisma del 2016; Massimo Gargano, direttore generale dell’ANBI, che con i consorzi di bonifica tiene insieme acqua, suolo e territorio. Perché rilanciare l’Italia interna non è nostalgia: è capire se il futuro del Paese passa ancora da lì. E perché restare, a volte, è la forma più radicale di attraversare.

A rappresentare il nostro Consorzio e tutti i Consorzi italiani ci sarà Massimo Gargano , Direttore Generale di ANBI (Associazione Nazionale dei Consorzi di Gestione e Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue) che parlerà di un modello di sviluppo che mette al centro le aree interne in una logica di prevenzione.