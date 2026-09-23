Consiglio comunale, il centrodestra denuncia: “Tentativi di intimidazione ma non ci facciamo imbavagliare, faremo luce sui contratti pubblici”

I rappresentanti del centrodestra in consiglio comunale denunciano pressioni nei loro confronti, attraverso diffide legali, possibili richieste risarcitorie e istanze di accesso agli atti riguardanti la loro attività di controllo sulla Giunta Tarasconi.

Al centro della vicenda c’è una richiesta di accesso presentata dal rappresentante di Blacklemon S.r.l., relativa ad atti e attività svolte dai consiglieri Patrizia Barbieri, Sara Soresi, Jonathan Papamarenghi, Luca Zandonella e Massimo Trespidi. Secondo i rappresentanti dell’opposizione, questa iniziativa costituirebbe un tentativo di condizionare l’attività ispettiva dell’opposizione.

LA NOTA DEL CENTRODESTRA

Assistiamo in questi giorni a Piacenza a un fatto di una gravità istituzionale senza precedenti. Alcuni consiglieri di opposizione, nell’esercizio del loro mandato di rappresentanza democratica e di controllo sull’operato della Giunta Tarasconi, sono fatti oggetto di un’azione coordinata di diffide legali, minacce di azioni risarcitorie ed improvvise istanze di accesso agli atti volte a scandagliare il lavoro di sindacato ispettivo svolto dalla minoranza.

Particolarmente emblematico è il caso della notifica a mezzo pec inviata a Patrizia Barbieri, Sara Soresi, Jonathan Papamarenghi, Luca Zandonella e Massimo Trespidi dalla Segreteria Generale del Comune, scaturita da un’istanza d’accesso promossa dal legale rappresentante della società Blacklemon S.r.l. – operatore economico noto per la gestione di grandi eventi e progetti di comunicazione istituzionale in città – diretta ad estrarre copia degli atti e delle attività d’inchiesta dei consiglieri d’opposizione.

Vogliamo dirlo con assoluta fermezza ed a rete unificata: L’OPPOSIZIONE NON SI FA INTIMIDIRE.

L’art. 43 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) attribuisce ai consiglieri comunali il diritto incondizionato e primario di accedere a tutti gli atti dell’Ente per verificare la correttezza della gestione amministrativa a tutela dell’interesse generale. L’ordinamento non prevede alcun canale “inverso” attraverso il quale soggetti privati, contrattisti o sponsor commerciali della maggioranza possano utilizzare gli uffici comunali per effettuare un sindacato ispettivo “alla rovescia” o perquisire il lavoro politico dell’opposizione.

Di fronte a quello che si configura come un palese tentativo di condizionamento e di “caccia alle fonti” dell’ispezione politica, la nostra risposta è trasparente e rigorosa:

Abbiamo già predisposto la formale e motivata OPPOSIZIONE GIURIDICA contro il rilascio di atti o notizie riservate attinenti al mandato elettivo. Abbiamo contestualmente depositato un’ISTANZA DI ACCESSO MASSIVO ED AUDIT ISPETTIVO (ex art. 43 TUEL) indirizzata a tutti i Dirigenti del Comune di Piacenza per passare ai raggi X ogni singola determinazione dirigenziale, gara, affidamento diretto, convenzione di sponsorizzazione, contributo, patrocinio od occupazione di suolo pubblico concessa dal Comune a Blacklemon S.r.l. dal giugno 2022 ad oggi.

Mentre la Giunta e i suoi sostenitori cercano di mettere il bavaglio a chi denuncia disservizi e sprechi, l’opposizione risponde riportando la luce dove si vorrebbe creare ombra. In una democrazia sana, non sono i privati a controllare i Consiglieri Comunali, ma sono i Consiglieri Comunali a verificare come viene speso il denaro di tutti i cittadini piacentini.

Porteremo il caso con forza nel prossimo Consiglio Comunale, chiedendo conto alla Sindaca Tarasconi di questa inaccettabile strategia d’aggressione e chiedendo trasparenza totale su ogni rapporto economico intercorso con l’Ente.