Sarmato si accende, al Pierrot il 21 novembre torna la notte “The Best of 80, 90, 2000” con i Deja Vu e doppia sala musicale

Il conto alla rovescia per il weekend piacentino è ufficialmente iniziato e uno degli appuntamenti più attesi per gli amanti della vita notturna e della musica dal vivo sta per andare in scena. Sabato 21 novembre, lo storico Pierrot di Sarmato (in provincia di Piacenza) apre le sue porte per un evento speciale interamente dedicato alle hit che hanno fatto ballare intere generazioni: “The Best of 80, 90, 2000”.

La serata promette un vero e proprio viaggio nel tempo attraverso tre decenni indimenticabili della storia musicale, pensato per coinvolgere un pubblico trasversale con un’offerta artistica articolata su più spazi.

Musica dal vivo e festeggiamenti sul palco centrale nella Dance Floor

Il cuore pulsante dell’evento sarà il palcoscenico principale, dove l’energia della musica suonata dal vivo prenderà il sopravvento grazie all’esibizione dei Deja Vu. La band porterà in scena un repertorio trascinante, ripercorrendo i grandi classici pop, rock e dance degli anni Ottanta, Novanta e Duemila, in un crescendo di ritmo e nostalgia pensato per far cantare e ballare tutta la pista. La notte del 21 novembre avrà inoltre un sapore ancora più festoso: l’appuntamento sarà infatti l’occasione per celebrare lo spumeggiante compleanno di Amedeo, carismatico frontman del gruppo aggiungendo un tocco di convivialità ed energia extra all’atmosfera del locale.

Sound per tutti i gusti: Blue Room e Golden Room

A rendere l’offerta del Pierrot ancora più completa sarà la suddivisione musicale nelle diverse aree del club, studiata per soddisfare le preferenze di ogni tipo di pubblico fino a tarda notte:

Blue Room: Spazio alle sonorità elettroniche e al clubbing d’autore con il format “Orbital” . In consolle si alterneranno DJ Roberto Lodola e Max Bissi , pronti a guidare il pubblico in un set ricercato e coinvolgente.

Spazio alle sonorità elettroniche e al clubbing d’autore con il format . In consolle si alterneranno e , pronti a guidare il pubblico in un set ricercato e coinvolgente. Golden Room: Atmosfere calde e ritmi contemporanei saranno invece i protagonisti di questa sala, interamente dedicata alle hit Reggaeton e alla Commercial House, per chi non vuole rinunciare alle sonorità più attuali e travolgenti delle classifiche.

Con questa programmazione, il Pierrot di Sarmato conferma la propria vocazione di punto di riferimento per l’intrattenimento nel territorio piacentino, unendo l’emozione del live show alla versatilità delle sue piste da ballo in un’unica, grande notte di festa.