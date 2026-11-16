Winterland, Castell’Arquato si accende per il Natale. Appuntamenti fino al 31 gennaio 2027

Winterland, Castell’Arquato si accende per il Natale: pista di pattinaggio, mercatini, presepi e spettacoli dal 21 novembre al 31 gennaio

Due mesi di eventi nel borgo medievale: si parte sabato 21 novembre con il Villaggio degli Elfi, le mostre, l’inaugurazione della pista di pattinaggio e l’accensione dell’albero in Piazza Municipio Castell’Arquato (PC), – Dal 21 novembre al 31 gennaio Castell’Arquato diventa Winterland – Natale a Castell’Arquato, il calendario natalizio promosso dal Comune con le associazioni e le attività del territorio. Mercatini, una pista di pattinaggio, presepi, spettacoli itineranti e visite alla Rocca Viscontea animano il borgo per tutte le feste.

Winterland, Castell’Arquato si accende per il Natale



Un programma così ricco è possibile grazie alla collaborazione delle associazioni arquatesi e dell’associazione Ortocolto, che organizza i mercatini natalizi nel Palazzo del Podestà e in Piazza Municipio, con il coordinamento organizzativo dell’Ufficio turistico IAT-R di Castell’Arquato Val d’Arda, gestito da Antea. Al progetto partecipano anche le attività del borgo. Negozi, bar e ristoranti ospitano le immagini della mostra fotografica itinerante “Fotografie Itineranti”, visitabile liberamente passeggiando per Castell’Arquato. Inoltre, chi presenta il biglietto d’ingresso ai musei oppure lo scontrino di una spesa di almeno 20 euro in un negozio, bar o ristorante del borgo ha diritto al biglietto ridotto per la pista di pattinaggio.



Sabato 21 novembre, la giornata inaugurale. Alle 10.00 in Piazza Municipio apre il Villaggio degli Elfi con i giochi di una volta. Alle 11.00 il Palazzo del Podestà inaugura la mostra “Un Mondo di Presepi”, alle 16.00 parte la mostra fotografica “Fotografie Itineranti” nei negozi, bar e ristoranti del borgo. Alle 17.00 al Parco delle Driadi si inaugura la pista di pattinaggio, con l’esibizione della Polisportiva Salsese. Alle 18.00, in Piazza Municipio, si accendono l’albero di Natale, il presepe pensile e le luminarie, con intrattenimento musicale.



Le domeniche e il ponte dell’Immacolata. Domenica 29 novembre il borgo ospita i mercatini natalizi in Piazza Europa e via Roma, lo street food a cura di Pro Loco in via Dante, laboratori creativi, la Camminata dei Babbi Natale, le Fiabe in cuffia e gli spettacoli di ArteAre. Dal 5 all’8 dicembre tornano i Mercatini di Ortocolto e il Villaggio degli Elfi in Piazza Municipio.

Domenica 6 dicembre il programma si allarga con il 1º Torneo di Babbo Natale, la partita di calcio medievale “A modo nostro” in abiti storici con Gens Innominabilis, MedioElfo alla Rocca Viscontea e musica nel borgo con Banda Pontolliese, Fourhands Circus, ArteAre e Markolino Live.

Martedì 8 dicembre suonano il Coro Tasti Neri e ArteAre. Mercatini di Ortocolto e Villaggio degli Elfi anche sabato 12 e domenica 13 dicembre. Fine e inizio anno in Rocca. Giovedì 31 dicembre alle 14.30 “L’ultima dell’anno”, visita guidata alla Rocca Viscontea con brindisi finale.

Mercoledì 6 gennaio alle 14.30 “La Befana vien in Rocca”, visita e animazione per bambini. La pista di pattinaggio al Parco delle Driadi resta aperta fino al 17 gennaio 2027: sabato e domenica; dal 24 dicembre al 10 gennaio anche dal lunedì al sabato dalle 15.00 alle 19.30 e la domenica mattina dalle 10.30 alle 12.30. L’ingresso costa 7 euro all’ora, noleggio dei pattini compreso, con area ristoro a cura del Gruppo Alpini di Castell’Arquato.

Con il biglietto d’ingresso ai musei o con una spesa di almeno 20 euro in negozi, bar e ristoranti del borgo si ha diritto al biglietto ridotto. Le mostre. “Un Mondo di Presepi” è visitabile al Palazzo del Podestà fino al 10 gennaio 2027, nei festivi e prefestivi dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.00, a offerta libera. “Fotografie Itineranti” resta esposta nei negozi, bar e ristoranti fino al 17 gennaio 2027.



Ortocolto APS è un’associazione di promozione sociale con sede a Noceto, nel Parmense, formata da volontari. Nata dalla passione per la cultura del paesaggio e per l’artigianato di qualità, organizza eventi e mostre-mercato in giardini e luoghi storici, spesso poco conosciuti, in collaborazione con le amministrazioni del territorio. Ai suoi mercati partecipano artigiani di pregio, vivaisti, produttori agricoli e artisti. Programma completo e aggiornamenti su www.castellarquatoturismo.it e sui canali social @iatcastellarquato e @castell_arquato.

Il programma completo