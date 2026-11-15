Sovraindebitamento, Tagliaferri (FdI): “450mila euro per otto progetti, ma Piacenza non ha nemmeno un capofila”

“Quattrocentocinquantamila euro per sostenere le persone e le famiglie in difficoltà economica, otto progetti finanziati in Emilia-Romagna e nemmeno un soggetto capofila della provincia di Piacenza. È questo il quadro che emerge dalla graduatoria annunciata dalla Giunta regionale per il contrasto al sovraindebitamento. Un dato che solleva interrogativi precisi sulla distribuzione territoriale degli interventi e sull’effettiva accessibilità dei servizi per i cittadini piacentini”

A intervenire è Giancarlo Tagliaferri, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, che ha predisposto un’interrogazione a risposta scritta per chiedere alla Regione chiarimenti sulla graduatoria, sui criteri di selezione e sulla copertura territoriale dei progetti finanziati.

Il rischio di usura e le difficoltà economiche delle famiglie

“Il sovraindebitamento è un problema che può colpire famiglie, lavoratori, pensionati e persone che, a causa di difficoltà economiche, si trovano nell’impossibilità di far fronte regolarmente ai propri impegni finanziari. Spesso si tratta di situazioni che rischiano di aggravarsi nel silenzio, fino a compromettere la serenità familiare e ad aumentare l’esposizione a forme di sfruttamento e usura. Per questo è importante che i servizi di prevenzione e assistenza siano realmente raggiungibili da chi ne ha bisogno”.

Bando regionale 2026-2027: otto progetti finanziati su tredici candidature

“Il bando regionale 2026-2027 prevedeva 450mila euro per finanziare i progetti territoriali. Sono state presentate tredici candidature e ne sono state finanziate otto. Dall’elenco dei beneficiari comunicato dalla Regione risultano soggetti capofila nelle province di Bologna, Parma, Modena, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. Piacenza non compare”.

Servizi per i cittadini piacentini: la richiesta di chiarimenti alla Regione

“Non sosteniamo che questo significhi automaticamente l’esclusione dei cittadini piacentini. Alcuni progetti potrebbero infatti prevedere partenariati o servizi rivolti a territori più ampi rispetto alla sede del soggetto capofila. Ma è proprio questa la questione: quali servizi saranno concretamente disponibili a Piacenza e provincia? Dove potranno rivolgersi le famiglie? Chi garantirà assistenza e orientamento?”.

Le cinque candidature non finanziate e i criteri di valutazione

“La Giunta deve inoltre chiarire se tra le cinque candidature non finanziate figurassero progetti piacentini e, in caso affermativo, per quali ragioni non siano stati ammessi al contributo. È necessario conoscere i criteri di valutazione, i punteggi attribuiti e l’effettiva distribuzione territoriale delle attività previste”.

Piccoli Comuni e aree montane, il problema dell’accessibilità degli sportelli

“Una particolare attenzione deve essere riservata ai piccoli Comuni e alle aree collinari e montane. Per una persona già in difficoltà economica, doversi spostare per raggiungere uno sportello o affrontare procedure complesse può diventare un ulteriore ostacolo. La prossimità dei servizi non è un dettaglio organizzativo: è una condizione essenziale perché gli interventi raggiungano davvero chi ne ha bisogno”.

Tagliaferri: “La Regione verifichi i risultati concreti dei finanziamenti”

“La Regione ha il dovere di verificare che i finanziamenti producano risultati concreti e che nessun territorio rimanga privo di adeguati punti di riferimento. Non basta approvare una graduatoria e comunicare l’importo complessivo delle risorse: bisogna sapere quanti cittadini saranno assistiti, attraverso quali servizi e con quali risultati”.

Interrogazione regionale, chiesto il quadro completo delle tredici candidature

“Con l’interrogazione chiediamo quindi alla Giunta di rendere noto il quadro completo delle tredici candidature, di chiarire le ragioni del mancato finanziamento di cinque progetti e di indicare quali attività saranno effettivamente garantite nella provincia di Piacenza, comprese le aree montane”.

Contrasto al sovraindebitamento e all’usura: “Servono servizi accessibili”

“Sostenere chi si trova in una condizione di sovraindebitamento significa anche prevenire situazioni di esclusione sociale e contrastare il rischio di usura. È un obiettivo che condividiamo. Ma proprio perché si tratta di persone e famiglie fragili, non possiamo accontentarci degli annunci: servono servizi accessibili, una copertura territoriale verificabile e risposte precise”, conclude Tagliaferri.