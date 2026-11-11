Precipitazioni intense e temporali, allerta arancione anche sul Piacentino giovedì 12 novembre

11 Novembre 2026 Redazione FG Cronaca Piacenza

A causa delle precipitazioni intense, anche sotto forma di temporali, previste per oggi, è stata aggiornata ad arancione l’allerta per piene dei fiumi, frane e corsi minori nelle province di Parma, Reggio Emilia e Modena. L’allerta è valida dalle ore 12 fino alla mezzanotte di domani, giovedì 12 novembre.

Cap Service NovDic26

Nella seconda parte della giornata di oggi sono previsti, infatti, accumuli più consistenti sulle aree appenniniche centro-occidentali. Le precipitazioni pregresse sui rilievi potranno generare fenomeni franosi e ruscellamento sui versanti, più diffusi sul settore centrale e più localizzati sugli altri settori appenninici. Sono inoltre attesi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua, con superamenti di soglia 2 sui bacini emiliani centrali, di soglia 1 sui restanti bacini emiliani.

Per domani, sono previste precipitazioni dal mattino su tutto il territorio, di carattere intenso lungo i rilievi, con rovesci o temporali. Questo determina un ampliamento delle zone interessate dall’allerta arancione per criticità idraulica e idrogeologica anche al Bolognese, Piacentino e Parmense.

Sono, inoltre, previsti venti di burrasca moderata (62-74 km/h) da sud-ovest con possibili temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore sulla fascia appenninica di crinale. Le piogge potranno dunque generare fenomeni franosi e ruscellamenti lungo i versanti, più diffusi sui rilievi centro-occidentali. Sono attesi rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua della regione, con superamenti delle soglie 2, diffusi nel settore appenninico centrale e localizzati in quello occidentale. La criticità idraulica arancione sull’appennino bolognese è riferita ai bacini con alimentazione di crinale.

L’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile, in stretto raccordo con Arpae, seguirà l’evoluzione della situazione. A Bologna è aperto 24 ore su 24 il Centro operativo regionale (Cor).

Si raccomanda di consultare l’Allerta e gli scenari di riferimento sulla piattaforma web: https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it.


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