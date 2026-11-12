Filippi: la politica con passione e visione. Incontro in Consiglio Provinciale il 13 novembre, tra gli ospiti Pier Luigi Bersani

Filippi: la politica con passione e visione. È il tema dell’incontro organizzato da un gruppo di amiche, amici e compagne e compagni e collaboratrici e collaboratori di un politico Pier Luigi Filippi che ha lasciato il segno.

Nella sala del consiglio provinciale il 13 novembre dalle 16,30 alle 19 si ritroveranno per ricordare un politico fuori dagli schemi, proiettato verso il futuro e uomo attento ai diritti.

L’idea è partita da un gruppo composto da Giovanna Calciati, Pinuccio Sverzellati, Nino Beretta, Fabrizio Bernini, Guido Ramonda e Claudio Maccagni, persone che hanno lavorato al suo fianco, sia nell’esperienza della pubblica amministrazione sia in politica, anche nel Pci. Insieme, dopo diversi incontri negli spazi della cooperativa Il Germoglio, hanno dato vita al progetto.

A loro si deve l’organizzazione di questa iniziativa a 90 anni dalla nascita e a 10 dalla scomparsa, in un momento in cui le difficoltà politiche, sociali e democratiche sembrano arrivate a un punto cruciale. Un modo per dire e mostrare che un’altra politica può essere possibile.

Un video, realizzato da Cravedi produzioni immagini, darà il via all’incontro che sarà incentrato sui temi che hanno caratterizzato l’attività amministrativa di Filippi: prima in Comune a Fiorenzuola e poi in Provincia dove ha svolto il ruolo di assessore all’ambiente per due mandati (‘75- ’80, presidente Giordano Persicani e ’80-’85 presidente Luigi Tagliaferri) e di consigliere di opposizione (’85-’90 presidente Franco Benaglia).

Tanti gli ambiti in cui Filippi ha operato: ambiente, turismo, valorizzazione del territorio a partire dal Po e dalla possibilità di navigarlo, sanità, servizi sociali sul territorio, energia e nucleare nel momento in cui si stava costruendo l’impianto di Caorso. Filippi, sostenitore come quasi tutti in quel periodo storico della scelta nucleare per la produzione di energia, contemporaneamente si è sempre speso moltissimo sull’esigenza di sicurezza. Innumerevoli – come hanno sempre testimoniato anche i suoi stretti collaboratori – gli incontri per spingere Enel, istituzioni locali e nazionali per rendere trasparente l’informazione sull’impianto e per la sicurezza sia dei lavoratori sia delle popolazioni che gravitavano intorno all’impianto. Fu in quegli anni che a Piacenza fu creato il centro di radioprotezione finanziato dalla Regione e legato proprio alla presenza della centrale nucleare a Caorso.

Un politico che, per la capacità innata di osservare, connettere gli elementi e le conseguenze che avrebbero potuto determinare, capire e sviluppare soluzioni ai problemi, è stato capace di governare grandi processi che venivano affrontati per la prima volta nel paese e che, nelle tappe di realizzazione, mostravano enormi lacune dal punto di vista della loro gestione. Non si sottrasse neppure, lui convinto sostenitore dell’energia nucleare, al confronto con chi si opponeva e aveva promosso la catena umana Caorso-San Damiano per unire in una solo no sia l’uso del nucleare civile sia quello per scopi militari.

L’attivismo per i diritti umani

Era una mente e una personalità dinamica, capace di valorizzare i giovani (qualità rara oggi), le persone e i suoi collaboratori (o meglio i me suldà) a cui dava fiducia e chi si mostrava timoroso li incoraggiava così non preoccuparti: mi sum ti e ti te mi. Nonostante l’approccio un po’ burbero, la sua parlata condita di tante parole in fiorenzuolano stretto mostrava una sensibilità profonda verso gli altri ed era coraggioso nelle scelte di campo in difesa della dignità della persona (“male non fare paura non avere” diceva spesso). Caratteristica che ha contraddistinto tante scelte nel suo essere uomo, politico e amministratore. Almeno due gli esempi da ricordare. Fu in prima fila con Mario Tommasini, storico amministratore di Parma, nell’occupazione del manicomio di Colorno nel 1969, momento fondamentale che ha dato il via al processo di approvazione, nel 1978, della legge 180 conosciuta come legge Basaglia.

Filippi – assessore provinciale a Piacenza dal 1975 al 1980, ricco dell’esperienza maturata a Colorno – impresse velocità per arrivare alla chiusura dei manicomi e, allo stesso tempo, elaborò progetti per la creazione dei servizi territoriali che avrebbero dovuto essere l’ossatura della cura psichiatrica alternativa al manicomio.

L’altro esempio riguarda il sostegno ad Aldo Braibanti quando fu arrestato per plagio e ancora successivamente fu tra i promotori per l’applicazione dei benefici della legge Bacchelli al grande intellettuale poi riconosciuta nel novembre 2006.

Innovatore nell’attività istituzionale

Va detto che le Province in quegli anni erano enti intermedi che occupavano un ruolo di primo piano nel sistema amministrativo locale, ruolo che oggi è stato fortemente depotenziato e ridotto.

Tra gli anni Settanta e Ottanta inoltre la Regione Emilia Romagna applicò una scelta forte di decentramento amministrativo.

Il suo attivismo si misurava su nuove tematiche ambientali. In quegli anni, va ricordato, le norme di tutela dell’ambiente erano pressoché inesistenti. Si era dunque ai primi passi dell’applicazione di nuove leggi.

L’attività di Filippi come assessore provinciale all’ambiente si sviluppò sulla qualità delle acque che riguardava il Po ma anche tutti i corsi d’acqua della Provincia, non da meno fu l’attenzione alla qualità dell’aria. Furono realizzate infatti tra i ‘70 e gli ‘80 nel Piacentino 22 stazioni di rilevamento per il controllo delle emissioni degli impianti industriali. Realizzazione e manutenzione che fu possibile grazie anche al contributo di alcune aziende private sollecitate dalla pubblica amministrazione. Il suo fu considerato un ruolo fondamentale per avviare il controllo dell’inquinamento dell’aria.

In quegli anni nel Piacentino si verificarono alcuni gravi episodi di inquinamento. Da citare l’incidente all’oleodotto in provincia di Pavia della Conoco che portò nel Po una grande chiazza di petrolio lungo l’asta piacentina del fiume che oltrepassò lo sbarramento a Isola Serafini e arrivando al mare. In quell’occasione una “sezione” dell’assessorato provinciale all’ambiente fu decentrato nella sede del PMP Presidio multizonale di prevenzione poi diventato Arpae negli anni ‘90.

Non meno grave il caso della discarica abusiva scoperta qualche anno dopo a Biana di Ponte dell’Olio in cui furono trovati diversi bidoni di sostanze nocive sepolti in un terreno.

Il programma dettagliato della giornata

Dopo il saluto della presidente ella Provincia Monica Patelli e l’introduzione di Giovanna Calciati la parola ai relatori intervistati da Antonella Lenti. Di seguito un programma ricco di spunti. Intervallati agli argomenti trattati piccoli “cammei” con ricordi personali per delinearne il profilo umano.

Da segnalare che alcuni interventi saranno inseriti fuori programma: un breve video della dottoressa Gabriella Mezzadri (psichiatra che ha collaborato con Filippi prima della legge Basaglia e anche successivamente) e sarà data lettura di uno scritto di Graziano Dainese, un altro collaboratore di Filippi che lo ha affiancato nell’assessorato alla sanità.

IL PROGRAMMA

Giuseppe Chicchi – “Quando la Regione lavorava a stretto

contatto con le Province sull’ambiente“

Francesco Acerbi – “Acqua, aria, rifiuti: primi passi di una

politica ambientale a Piacenza

Massimo Valente – “Il Grande fiume navigabile, il sogno di una vita”

Stefano Pronti – “L’attivismo nel turismo“

Fabio Fornari – “Lo studio epidemiologico svolto in previsione

dell’apertura della centrale di Caorso“

Marco Gelmini – “Caorso e San Damiano, il nucleare civile e militare. Piacenza Polo nazionale dell’energia e dei movimenti ambientalisti e pacifisti“

Piera Reboli – “I servizi alla persona in rete e sul territorio”

Giovanni Smerieri – “Piacenza nella rivoluzione della legge Basaglia”

Ferruccio Braibanti – “Difendere Aldo Braibanti come gesto di giustizia e solidarietà ma soprattutto un atto politico”

e solidarietà ma soprattutto un atto politico“

Maurizio Migliavacca – “Fiorenzuola nel cuore, sempre”

Enrico Corti – “L’Amministratore e l’uomo”

Pier Luigi Bersani – “Fare politica e governare con passione e visione inventando modelli e diventando esempio“