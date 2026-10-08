“Seguici!… a passo lento”, al via il Festival del Centro per le Famiglie

Conto alla rovescia per la quinta edizione di “Seguici! …a passo lento”, il Festival itinerante del Centro per le famiglie che dal 9 all’11 ottobre proporrà tre giornate di giochi, spettacoli, laboratori e attività all’aria aperta, con un programma arricchito da qualche novità accanto agli appuntamenti più apprezzati negli anni passati.

Filo conduttore delle attività, il tema della “meraviglia”. Il Comune di Piacenza, aderendo al protocollo d’intesa sottoscritto da Anci, partecipa infatti alla “Giornata della Meraviglia per i Bimbi della guerra”, un’occasione per sensibilizzare sulle condizioni di vita dei più piccoli nei Paesi che vivono situazioni di conflitto armato e sulle conseguenze che ogni guerra fa gravare sull’infanzia.

L’apertura, venerdì 9 ottobre, sarà come di consueto dedicata alle scuole primarie, che – meteo permettendo – parteciperanno ai laboratori appositamente allestiti, già prenotati, nella bella cornice del Pubblico Passeggio.

Il Facasal, nei dintorni del Palazzetto dello Sport, sarà teatro anche sabato 10 ottobre, dalle 15.30, degli appuntamenti dedicati alle famiglie, a partecipazione libera per tutti: angoli di laboratorio, narrazioni, performance, gare di orienteering e giochi per tutte le età.

Domenica 11, infine, doppio appuntamento di chiusura. In mattinata, il Centro per le Famiglie alla Galleria del Sole ospiterà due incontri rivolti a genitori, insegnanti ed educatori, condotti da Lorenzo Braina, educatore e divulgatore pedagogico. Alle 10 “Siamo stati figli”, su come la nostra storia personale influenzi il nostro modo di educare quando diventiamo adulti e alle 11:45 “Gli ammutinati”, ovvero come educare gli adolescenti nel tempo dei social e della solitudine.

La conclusione del Festival, nel pomeriggio alle 16.30, sarà affidata allo spettacolo di animazione teatrale “Buono come un lupo”, di e con Pappa e Pero, al Teatro Trieste34, che ha già fatto registrare il tutto esaurito.